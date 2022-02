La bufala della giornalista tedesca che si è sentita male in diretta per colpa del vaccino

Non c’è alcuna connessione tra il malore della giornalista tedesca Clara Pfeffer in diretta televisiva e la terza dose di vaccino. Eppure, molti utenti dei social network e i responsabili dei noti portali di disinformazione no-vax hanno approfittato del fatto che Clara Pfeffer, giornalista di N-TV, stava proprio intervistando il politico Sepp Müller sulla necessità di rendere obbligatoria la vaccinazione, chiedendogli se non fosse troppo tardi per metterla in atto. Le immagini del malore, avvenuto nella giornata del 15 febbraio, sono molto forti ed è bene non condividerle. Tuttavia, chi ha messo in correlazione il malore con la vaccinazione della giornalista non ha avuto scrupoli a farlo.

Malore giornalista tedesca: non c’è alcuna correlazione con il vaccino

Tra l’altro, qualche minuto dopo il malore, è stata la stessa giornalista Clara Pfeffer a spiegare l’origine dell’accaduto. Ha imputato a una colazione non particolarmente abbondante il fatto di essersi sentita male in studio, essendo andata in diretta al mattino presto.

Vielen lieben Dank für die vielen Genesungswünsche! Es geht mir schon deutlich besser und ich werde mich jetzt erst mal erholen. Und in Zukunft auch vor dem Frühstart richtig frühstücken. Das Team hier im Hauptstadtstudio und auch in Köln hat sich sofort um alles gekümmert. 1/2 — Clara (@Clara_Pfeffer) February 15, 2022

Tutto rientrato, dunque, e – soprattutto – nessun problema collegato alla vaccinazione. Eppure, i complottisti no-vax non hanno esitato ad affermare che l’episodio che si è verificato in diretta televisiva sarebbe «simile a tanti altri che si vedono in questi ultimi giorni». Come se non fosse usuale avere dei malori di diverso genere e come se questi non si fossero mai verificati sotto i riflettori di una trasmissione televisiva. In Italia il complotto del malore collegato alla vaccinazione si è diffuso in seguito alla pubblicazione da parte di portali come greenpass.news di una traduzione – tra l’altro non fedele e per molti tratti sgrammaticata – di un contenuto in lingua tedesca.