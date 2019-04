Viterbo, la madre di Chiricozzi al cronista del CorSera: «Attento, sa: potrebbe essere pericoloso»

La ricostruzione giornalistica fatta da Fabrizio Caccia, cronista del Corriere della Sera, offre lo spaccato familiare di una situazione che mai i genitori di Francesco Chiricozzi, consigliere comunale di Vallerano eletto nelle liste di Casapound, si sarebbero aspettati. Ecco perché la madre Chiricozzi fa quadrato intorno alla villetta dove vive con il marito e con il figlio. Quando il giornalista del principale quotidiano nazionale si avvicina, infatti, gli dice: «Attento, sa. Io sono la madre dello stupratore: stia lontano, potrebbe essere pericoloso».

Madre Chiricozzi, la reazione alla vista del giornalista

Si può comprendere la reazione di una madre che, in qualche modo, vuole tutelare un ragazzo ancora giovane. E che – come ha scritto il giornalista – cerca di esorcizzare la vicenda anche con una battuta. Il figlio, tuttavia, stando alle prime indiscrezioni e ai primi rilievi della questura, si sarebbe reso protagonista di un crimine particolarmente efferato, che in ogni caso deve ancora essere confermato dall’iter giudiziario.

Il reportage di Fabrizio Caccia dai luoghi di Francesco Chiricozzi

Il cronista ha descritto la villetta all’interno della quale viveva Francesco Chiricozzi: il giardino curato, gli alberi di limone. Un paesaggio tipico della Tuscia e di quei suoi villaggi affascinanti, tutti raggruppati tra di loro, le case una vicino all’altra. Il vicinato che si conosce. Il cronista, poi, ha annotato sul suo taccuino anche il dialogo avuto con il padre, che ha difeso il ragazzo sostenendo che sia caduto in una sorta di trappola.

Francesco Chiricozzi, consigliere comunale, è stato eletto in un paese di 2600 anime, all’interno del quale è stato in grado di mettere insieme 70 preferenze, sulle 311 complessive ottenute da Casapound. Non male per un militante alla prima esperienza diretta in politica. Quest’ultima, tuttavia, sarà inevitabilmente segnata da questa vicenda. Le parole dei genitori, in questo caso, dimostrano la consapevolezza di tutto ciò.