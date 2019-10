Nella prima puntata di Riverdale, il tributo a Luke Perry: c’è anche la «sua» Brenda

Riverdale riparte senza Luke Perry per la prima volta

Riverdale inizia la sua quarta stagione proprio giovedì 10 ottobre. Lo farà, però, senza uno dei suoi protagonisti più amati: Luke Perry, l’attore che interpreta Fred Andrews, è morto lo scorso anno proprio mentre andava in scena la terza stagione della serie tv che racconta la vita dei ragazzi (e delle loro famiglie) in un ipotetico villaggio americano di provincia. Ovviamente, gli autori della serie tv hanno dovuto trovare un espediente per fare uscire di scena il personaggio, dopo la morte dell’attore.

Luke Perry, l’omaggio all’attore in Riverdale 4×01

Lo hanno fatto nella maniera migliore, dedicandogli un intero episodio – il primo, intitolato In Memoriam 4×01 – e rendendolo centrale nello sviluppo dell’azione. Ma com’è morto Fred Andrews nella quarta stagione di Riverdale? Vorremmo evitare spoiler fino alla serata inaugurale della serie tv, ma c’è una cosa che proprio non si può tacere.

Oltre a rivivere una seconda giovinezza con Riverdale, Luke Perry è diventato famoso grazie alla sua interpretazione di Dylan McKay in Beverly Hills 90210. Nel telefilm, il personaggio di Luke Perry si è reso protagonista di una tormentata storia d’amore con Brenda Walsh, interpretata dall’attrice Shannen Doherty. È proprio lei a essere presente – in carne e ossa – nella puntata di Riverdale in memoria di Luke Perry. Una sorta di cerchio ideale che si chiude.

Che ruolo ha Shannen Doherty nella morte di Luke Perry

Vi diciamo qualcosa in più? Bene, Fred Andrews morirà proprio per salvare la «sua» Brenda. Una sorta di crossover molto cervellotico che, tuttavia, ha qualcosa di molto romantico. Non solo perché il gesto di Shannen Doherty è bellissimo. Ma anche perché dà occasione di congiungere due prodotti molto apprezzati da due generazioni diverse, quella degli anni Novanta e quella del secondo decennio del Duemila.

(Credit Image: © Future-Image via ZUMA Press)