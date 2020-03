«Mio marito sta come ieri, non va né avanti né indietro». Lo ha detto Carmen Yáñez, moglie di Luis Sepúlveda e ricoverata con lo scrittore cileno da diversi giorni in un ospedale della Asturie. Le condizioni di salute del 70enne, dopo esser risultato positivo al tampone sul Coronavirus, restano stabili ma abbastanza serie. Il personale medico e il Ministero della Salute spagnolo hanno diffuso nella giornata di ieri un bollettino che è stato confermato anche dalla compagna del noto scrittore, le cui condizioni sono migliori.

Carmen Yáñez ha rilasciato una breve dichiarazione al quotidiano La Nueva Espana, raccontando come la sua salute non sia compromessa e che, al momento, abbia solamente un residuo di mal di testa. Anche lei si trova ricoverata nella stessa struttura ospedaliera che ospita e cura il marito Luis Sepúlveda, le cui condizioni restano stabili, ma più gravi rispetto alla donna. Le prossime ore saranno decisive per conoscere la reazione dello scrittore cileno alle cure mediche.

Luis Sepúlveda è in condizioni serie, ma stabili

Luis Sepúlveda è stato ricoverato in Ospedale lo scorso 27 febbraio, dopo esser tornato a Gijón da un viaggio in Portogallo dove aveva partecipato al Correntes d’Escritas, un noto festival letterario lusitano. Al suo rientro in Spagna aveva accusato qualche difficoltà respiratoria. Dopo esser entrato in contatto con i medici, gli è stata diagnosticata una polmonite. E quello è stato il campanello d’allarme che ha fatto scattare il protocollo sanitario sul Coronavirus.

Il contagio in Portogallo

Proprio quella polmonite ha portato i medici a sottoporre lo scrittore cileno al tampone per verificare il contagio da Covid-19. Il risultato positivo ha spinto i dottori a trasferirlo al Hospital Universitario Central de Asturias (Huca) di Oviedo, dove si trova attualmente ricoverato. Nella struttura specializzata nel trattamento delle malattie infettive è stata ricoverata anche la poetessa Carmen Yáñez, moglie dello scrittore e anche lei positiva al test.