Alla fine, dopo settimane di tira e molla e frecciatine, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono rivisti faccia a faccia. Che i rapporti si fossero un po’ incrinati lo avevano ammesso entrambi, ma dopo il monito in conferenza stampa di Giuseppe Conte i due vicepremier avevano tenuto una telefonata chiarificatrice e positiva. Oggi l’incontro a Palazzo Chigi: all’uscita nessuna dichiarazione, solo qualche fonte interna che riportava di un incontro molto positivo. E la nota congiunta rilasciata poco dopo lo conferma, rilanciando un motto solidale: «il governo deve andare avanti».

Luigi Di Maio e Matteo Salvini di nuovo in pace

L’incontro a Palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è durato circa un’ora e mezza, al termine del quale entrambi i vicepremier hanno tneuto un profilo basso. Basta dichiarazioni shock , frecciatine e polemiche: ora l’immagine da dare è quella di due politici al lavoro per il paese e sopratutto dalla stessa parte. Per avere qualche notizia in più bisogna aspettare la nota congiunta diffusa ai giornalisti, dove viene dettata la linea dell’esecutivo e soprattutto vengono date garanzie sulla tenuta del governo, messa in dubbio da molti a seguito delle elezioni europee.

Dal testo diffuso emerge il binomio di priorità a stretto giro del governo giallo-verde: dialogare in maniera fruttuosa e costruttiva con la Ue e ridurre le tasse.La nota conferma che l’incontro è stato «utile, positivo e cordiale» e che i vicepremier sono uniti nel voler riportare il paese al centro delle trattative europee « dopo anni di governi passivi gli italiani». Altro tema «prioritario per il rilancio del Paese» è quello dell’abbassamento delle tasse: «servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell’economia – continua la nota congiunta – I maggiori incassi dell’irpef e dell’iva quasi dell’8 per cento e la diminuzione della disoccupazione rispetto al 2018 nei primi quattro mesi di quest’anno ci dicono che siamo sulla buona strada». E sopratutto, «il governo deve andare avanti». Pace fatta, almeno per ora.

