Luca Zaia annuncia la sperimentazione di un vaccino e viene attaccato dai No Vax in diretta facebook – I Commenti

A cura della redazione di “Adotta anche tu un analfabeta funzionale”

Nella conferenza stampa di lunedì 3 agosto 2020, il governatore del Veneto Luca Zaia, tra i vari argomenti affrontati ha annunciato la sperimentazione di un vaccino per il Coronavirus. Alla conferenza stampa era presente anche il Magnifico Rettore dell’Ateneo di Verona, Pier Francesco Nocini, che ha spiegato come si svolgeranno le diverse fasi della sperimentazione e dato conto delle relative tempistiche. Durante la stessa diretta nella pagina facebook del governatore Zaia, orde di no-vax hanno iniziato ad attaccarlo. In alcuni casi è stato anche insultato pesantemente, come potrete notare dai commenti che abbiamo catturato per voi. Si tratta solo di una piccolissima parte di commenti alla diretta di Zaia.

Certi commenti sono l’emblema di un’opinione pubblica ormai assuefatta dalla narrazione negazionista e dalle post verità che è riuscita a produrre e a divulgare in modo martellante e convincente.