Il senatore di FdI attacca Luca Bizzarri: «Vuoi strappare un contratto in Rai?». Ma lui già lo ha

Per definire la situazione utilizziamo una delle citazioni che Luca Bizzari fa spesso su Twitter: «Non hanno un amico». La vicenda coinvolge il conduttore di Quelli che il Calcio – e Presidente di Palazzo Ducale a Genova – e il senatori di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari. Quest’ultimo ha deciso di attaccarlo per via di un post su Giorgia Meloni dopo il suo intervento a Otto e Mezzo, su La7.

Ricostruiamo la vicenda. Luca Bizzarri ‘cita’ Giorgia Meloni che, a Otto e Mezzo, ha twittato il video della sua risposta a Lilli Gruber parlando di Chef Rubio: «Accusano la destra di essere ‘ambigua’ sull’antisemitismo e poi vorrebbero in Rai un signore che scrive ‘sionisti cancro del mondo’. Ma non si vergognano nemmeno un pochino?».

-Guarda! Lì sul marciapiede a destra c’è una merda di cane.

-E allora? Guarda quella merda lì sul marciapiede a sinistra! https://t.co/Vg7WD9UVzo — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) November 13, 2019

Luca Bizzarri attaccato dal senatore Fazzolari (FdI)

Poche parole per parlare del benaltrismo che impera quando si affrontano molti (quasi tutti) i temi: dall’antisemitismo ad atteggiamenti nostalgici di un Ventennio finito anni fa ma che riappare ciclicamente come un rigurgito post sbornia. Ed è su questo che Giovanbattista Fazzolari è entrato in tackle su Luca Bizzarri, mancandolo e ritrovandosi in terra come un difensore che prova a fermare Lionel Messi.

Ma Luca, sei così a pezzi col lavoro che stai provando la carta dell’artista impegnato a sinistra per strappare qualche contratto in RAI o alla 7 ? Mi dispiace amico, un abbraccio forte. — Giovanbattista Fazzolari 🇮🇹 (@GioFazzolari) November 13, 2019

La risposta del conduttore Rai

«Non sono a pezzi, Senatore. E i contratti di cui parla, a dire il vero, già ce li ho. Si informi. Lei, invece, pare non aver capito il mio post, che non è affatto di sinistra, anzi. Si chiama analfabetismo funzionale, sono felice sia rappresentato anche nelle istituzioni». Diciamo che non ha senso aggiungere altro. Forse, veramente, non hanno buoni amici né consiglieri.

