L’Intervista di Luca Argentero sulla donna moderna troppo femminista e «che ci prova»

L’intervista in cui Luca Argentero ha annunciato il suo matrimonio con la sua nuova compagna Cristina Marino ha spaccato la rete. Non per questo amore sbocciato dopo la fine della relazione con Myriam Catania, ma per alcune sue dichiarazioni sul ruolo della donna in una relazione e nella vita. L’attore piemontese, infatti, ha detto di essersi innamorato della sua fidanzata per via del suo non essere troppo femminista: donna in carriera sì, ma senza dimenticare quei dettagli che vengono contemplati nell’ideale femminile. Parole che, inevitabilmente, hanno fatto scoppiare il putiferio.

Luca Argentero aveva definito la sua Cristina Marino sana non solo per la sua alimentazione. La giornalista di Oggi che lo ha intervistato ha quindi chiesto di spiegare meglio questa sua affermazione. E lui: «È affettuosa, ha un modo anche un po’ antico di prendersi cura. È molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, superimpegnata nel suo lavoro ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare».

Luca Argentero e l’intervista dello scandalo

La sua risposta prosegue con un’analisi sulla situazione del mondo femminile nell’epoca moderna: «L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti e affermate. Voglio dire: ti trovi davanti ‘una che ci prova’». E proprio su questi ultimi due concetti si è scatenato il putiferio nei confronti di Luca Argentero che, poi, entra ancora più nel dettaglio di questo suo pensiero ‘all’antica’.

Eccoci con una nuova puntata della serie “la fragilità dell’ego maschile”. Ad interpretarla oggi abbiamo Luca Argentero. pic.twitter.com/x0HNf9sNSz — NinaKreuz🍭 (@ninakreuz) September 3, 2019

Il corteggiamento all’antica

«Preferisco continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio. Portarti un fiore, invitarti a cena. Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola». Dettagli personali che hanno fatto parlare di Luca Argentero non per il suo nuovo amore sbocciato e che convolerà a fiori d’arancio, ma per la sua ricerca (conclusa con successo) di una donna ancorata anche ai vecchi metodi di corteggiamento.

(foto di copertina: Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire)