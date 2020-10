La tenebrosa leggenda del lockdown totale dal 2 novembre (in Lombardia o in tutta Italia, fate voi)

Sta diventando virale una data. Il 2 novembre. Non perché è domenica, non perché è il giorno in cui si ricordano tradizionalmente i defunti. O forse sì, ma è solo suggestione. Insomma: che succede? I complottisti del web stanno facendo circolare la notizia di un lockdown 2 novembre, per alcuni ci sarà a livello generalizzato in tutta Italia, per altri soltanto in Regione Lombardia. Ma su cosa si basano queste informazioni? Su dichiarazioni delle istituzioni italiane o del comitato degli esperti? Su qualche retroscena che arriva direttamente sulle scrivanie dei principali giornali italiani? Niente di tutto questo.

Lockdown 2 novembre, l’assurda teoria del complotto

Nella giornata di ieri, la trasmissione di Radio Globlo – The Morning Show – ha consultato una ascoltatrice che ha chiamato per dare alcune informazioni sensibili relativamente al lockdown. Secondo l’ascoltatrice quest’ultimo è stato già deciso dal ministero della Sanità e sarà previsto per il 2 novembre. Queste le sue parole:

«Io volevo semplicemente la cosa della chiusura, perché ho mio padre che lavora al Ministero della Sanità a Verano, in zona Verano – dice la donna -. E mi ha confermato che due giorni che dal 2 novembre ci sarà una chiusura per quindici giorni. Lockdown totale per quindi giorni. E lo diranno appunto a fine mese, verso il 30. Già hanno delle proiezioni, già hanno tutto».

Non si capisce in quale sede del ministero della Salute (e non della Sanità) ci sarebbe al Verano: la sede del ministro, infatti, si trova in via Lungotevere Ripa, 1, mentre la sede centrale del dicastero è nel quartiere Eur, in Viale Giorgio Ribotta, 5. Nessun ufficio, invece, al Verano, dove invece si trova il cimitero monumentale di Roma.

E questo potrebbe essere il primo indizio di una meravigliosa storia che si sta diffondendo sui social network. Il 2 novembre, infatti, è il giorno dedicato ai Defunti e citare il Verano come sede del ministero della Sanità forse non è esattamente un caso. Ma non si tratta dell’unica leggenda che circola intorno alla data del 2 novembre.

Lockdown 2 novembre e la riunione del consiglio superiore della difesa (che non c’è)

In quello stesso giorno si fa coincidere la storia di un meteorite che dovrebbe sfiorare in qualche modo la Terra e – ancora – alcuni eventi direttamente legati alle elezioni Usa che si svolgeranno due giorni dopo. Altri utenti – che hanno nel proprio nickname addirittura la citazione di versetti del vangelo – segnano in rosso la data del 2 novembre, come riunione del Consiglio Superiore della Difesa:

Intende che si e` deciso per il lockdown totale per il 2 novembre GUARDACASO pochissimo prima delle elezioni USA?

Il governo, per quella data, starebbe preparando il lockdown dando la colpa della diffusione del contagio ai cittadini che, in questi due giorni, si sono riversati in strada per protestare contro le chiusure alle 18 e la didattica a distanza al 75% nelle superiori. Ovviamente, anche qui, nessun fondamento, dal momento che la convocazione del Consiglio Superiore della Difesa spetta al capo dello Stato Mattarella che – come da programma – aveva previsto una riunione dell’organo martedì 27 ottobre (la riunione è stata convocata formalmente la scorsa settimana, ma era in calendario già a partire dal mese di settembre).

Soltanto leggende un po’ oscure dunque: uno scherzetto di Halloween, in assenza di dolcetto.