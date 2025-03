Lo sapete che è importante cambiare la password WiFi del vostro router?

Un piccolo manuale di istruzioni per ricordare a tutti che le parole-chiave sono uno strumento fondamentale per evitare che la propria rete (domestica o aziendale) rischiano di essere compromesse da persone terze

Cambiare le password è sempre cosa buona e giusta. Lo facciamo (o, almeno, viene consigliato dai più esperti) come buona pratica affinché gli accessi alle posizioni personali sui vari siti e piattaforme a cui siamo iscritti siano sempre sotto il nostro controllo. Ma c’è anche un’altra buona regola che, troppo spesso, viene sottovalutata, e riguarda gli strumenti che utilizziamo costantemente (in particolar modo, ma non solo, per quel che riguarda le reti domestiche o aziendali) per le nostre connessioni a Internet. Diventa, dunque, importante capire come cambiare la password WiFi del proprio router.

Prima di passare alle istruzioni del caso, occorre fare una piccola panoramica partendo dalla definizione di router e mettendo in evidenza le principali differente con un modem. In particolare, occorre comprendere i motivi che ci spingono a suggerire all’utente di difendere il proprio dispositivo utilizzato per connettere uno o più dispositivi a una stessa rete. E dopo aver compreso tutto ciò, ecco che arriveremo a una piccola guida su come cambiare la password WiFi del router.

Cos’è il router

Un router è un dispositivo hardware che permette di connettere più dispositivi a una rete e di instradare il traffico tra loro. In pratica, il router funge da “ponte” tra la tua rete domestica e Internet, permettendo ai dispositivi connessi di comunicare tra loro e di accedere alla rete globale.

Spesso e volentieri, ci sono due concetti che vengono confusi, ma si tratta di soluzioni tecniche che hanno funzioni differenti. Parliamo del modem e del router che sono due dispositivi distinti che svolgono funzioni complementari. Il modem è il dispositivo che permette di connettere la tua rete domestica a Internet, convertendo i segnali provenienti dalla linea telefonica o via cavo in segnali digitali che possono essere utilizzati dai tuoi dispositivi. Il router, invece, è il dispositivo che permette di creare una rete interna alla casa (LAN – Local Area Network) nella quale tutti i dispositivi sono collegati tra loro e di instradare il traffico tra questi dispositivi e Internet. In pratica, mentre il modem è il ponte effettivo tra l’esterno e la tua postazione di lavoro, il router è l’autostrada che permette alla tua connessione di casa di raggiungere tutti i tuoi dispositivi. Esistono anche modem con router integrato, che forniscono entrambe le funzionalità con un solo apparecchio.

Per accedere al pannello di controllo del router, segui questi passaggi:

Apri un browser web. Nella barra degli indirizzi, digita l’indirizzo IP predefinito del router (solitamente 192.168.1.1 o 192.168.0.1) e premi Invio. Queste informazioni di accesso sono spesso riportate sull’etichetta del router. Verrà visualizzata la pagina di accesso al pannello di controllo del router. Inserisci il nome utente e la password predefiniti del router letti sull’etichetta. Una volta effettuato l’accesso, potrai accedere alle impostazioni del router e modificarle secondo le tue preferenze.

Come difendere il router

Ci sono diverse misure che puoi adottare per proteggere il tuo router e la tua rete WiFi casalinga:

Cambiare il nome utente e la password predefiniti del router;

Cambiare il nome della rete WiFi di casa ( SSID );

di casa ( ); Assicurarsi che il pannello di controllo del router non sia accessibile da Internet;

Controllare il protocollo crittografico usato dal router e assicurarsi che sia sicuro.

Inoltre, è importante tenere sempre aggiornato il firmware del router per correggere eventuali vulnerabilità. Per cambiare la password del tuo router WiFi, puoi seguire questi passaggi:

Entra nel pannello di controllo del router;

Seleziona la voce Admin/Impostazioni Avanzate;

Seleziona la voce Cambiare Password;

A questo punto sarà possibile inserire una nuova combinazione di accesso modificando user e password;

Seleziona la voce Salva/Cambia password.

Ci sono diverse cose che puoi fare per ottimizzare al massimo il tuo router e la tua rete WiFi:

Limitare le interferenze e cambiare il canale del router;

Riavviare il router ogni giorno, in modo automatico;

Cambiare l’antenna del router ed estendere il segnale Wi-Fi;

Disabilitare i protocolli Wireless più vecchi;

Aggiornare il firmware del router;

Spostare il router in una posizione migliore, possibilmente al centro della casa.

QoS e router

Dopo aver spiegato come cambiare la password WiFi del router, passiamo a un altro concetto: quello di QoS. L’acronimo sta per Quality of Service (Qualità del Servizio) e si riferisce a tutti quei meccanismi o strumenti che assicurano che le applicazioni critiche che richiedono dati in tempo reale (solitamente audio o video) ottengano una larghezza di banda dedicata sufficiente, con priorità sulle altre applicazioni. In pratica, il QoS aiuta a stabilire la qualità e le prestazioni generali di una rete telefonica o di una rete di computer. Si tratta di una funzione presente in alcuni router solitamente di fascia medio-alta e alta che permette la gestione della banda disponibile e dell’assegnazione della stessa alle periferiche di rete e/o ai servizi in uso in modo del tutto automatico. In pratica, il QoS sul router ti permette di controllare come la larghezza di banda è divisa tra dispositivi e applicazioni.

L’utilizzo del QoS sul router può migliorare la qualità della connessione internet e dello streaming video. In pratica, il QoS ti permette di controllare come la larghezza di banda è divisa tra dispositivi e applicazioni, dando priorità alle applicazioni critiche che richiedono dati in tempo reale (solitamente audio o video).

Le impostazioni consigliate per il QoS dipendono dalle esigenze specifiche della tua rete e dalle applicazioni che utilizzi. In generale, è consigliabile lasciare invariate le impostazioni di default del router a meno che non ci siano situazioni particolari. Tieni presente che il QoS può essere un’arma a doppio taglio: se configurato correttamente può aumentare le prestazioni di certe applicazioni, ma se configurato male può causare danni.

Per verificare se il tuo router supporta il QoS, puoi consultare il manuale del produttore o accedere alla pagina di configurazione del router e cercare le azioni relative al QoS. In genere, i router di fascia medio-alta e alta supportano questa funzione. Per impostare il QoS sul tuo router, devi accedere alla pagina di configurazione del router. In genere, puoi farlo aprendo il browser web e collegandoti all’indirizzo IP del router (solitamente 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1). Una volta nella pagina di configurazione del router, cerca le impostazioni relative al QoS e segui le istruzioni per impostarlo.

Tieni presente che le istruzioni specifiche possono variare a seconda del modello e della marca del tuo router. Ti consiglio di consultare il manuale del produttore per ulteriori informazioni.