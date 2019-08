Lino Banfi: «Io, nonno buono del governo, dico ai miei nipoti Salvini e Di Maio che è meglio separarsi»

In diversi hanno detto la loro sulla crisi di governo. E allora perché non registrare il parere di Lino Banfi? L’attore, che il Movimento 5 Stelle ha indicato come commissario dell’Unesco nell’assemblea che rappresenta – attraverso personalità di spicco – diversi stati del mondo, ha espresso la sua opinione sull’attuale situazione dell’esecutivo italiano, alla vigilia di una settimana che si annuncia cruciale.

Lino Banfi parla della crisi di governo

Dalle colonne del Fatto Quotidiano, infatti, nonno Libero (il personaggio interpretato nel riuscito sceneggiato Rai Un medico in famiglia) si è definito anche «nonno buono di questo governo», rimarcando ancora una volta di più la sua prossimità ideologica ai due partiti che hanno formato e messo insieme questo esecutivo negli ultimi quattordici mesi.

Tuttavia non si sbilancia su chi preferisce tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Per me sono come due nipoti, manco sotto tortura posso dire chi preferisco tra l’uno e l’altro». Ma adesso, secondo Lino Banfi, il tutto è passato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’attore interpreta in maniera un po’ troppo estrema la costituzione, affermando che il Capo dello Stato sia il capo supremo – anche se super partes – che può sbrogliare la matassa.

Il consiglio di Lino Banfi a Di Maio e a Salvini

Ma il destino di questo governo è segnato: «Siamo preoccupati per questa nuova situazione – ha affermato Lino Banfi – e se dovremo andare a votare, ci andremo. Anche se è una bella rottura di balle». In conclusione di intervento, tuttavia, non può fare a meno di dispensare un consiglio sia a Luigi Di Maio (che ha detto di ammirarlo, a prescindere dalla preferenza politica dell’attore), sia a Matteo Salvini: «Figlioli miei, se dovete continuare così, forse è meglio se vi separate».

(Foto da archivio Ansa: il ministro del Lavoro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio con Lino Banfi durante l’evento del M5s di presentazione del Reddito di Cittadinanza e di Quota 100, presso il Nazionale spazio eventi, Roma, il 22 gennaio 2019. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)