LinkedIn lancia le video cover stories e altre funzionalità del profilo per chi cerca lavoro

LinkedIn ha annunciato oggi nuove funzionalità progettate per rendere i profili sulla piattaforma più espressivi e inclusivi mentre la pandemia da Covid-19 sta sconvolgendo il mercato del lavoro. Le video cover stories consentono ai membri di mostrare le loro abilità mentre una modalità Creator li aiuta a creare un seguito evidenziando in modo più evidente i contenuti sul loro profilo. Inoltre, LinkedIn afferma che espanderà i suoi corsi gratuiti LinkedIn Learning e Microsoft Learn allineati ai 10 lavori più richiesti fino a dicembre 2021 e il percorso pilota di competenze, che l’azienda descrive come un programma “prima delle competenze” per chi cerca lavoro.

LEGGI ANCHE –> La regina Elisabetta cerca un social media manager sul servizio web di rete sociale

Secondo LinkedIn, le video cover stories, che usciranno entro poche settimane, sono uno strumento ricercato sia tra i candidati al lavoro che tra i datori. Il 61% delle persone in cerca di lavoro ritiene che il video registrato potrebbe essere l’iterazione successiva della tradizionale lettera di presentazione, secondo un sondaggio condotto dall’azienda, mentre quasi l’80% dei responsabili delle assunzioni afferma che il video è diventato più importante per la valutazione dei candidati. A complemento della funzione delle video cover stories c’è un nuovo campo per i pronomi sui profili, che ha lo scopo di consentire ai membri di comunicare come vogliono essere visti. Il 70% delle persone in cerca di lavoro ritiene che sia importante che i datori di lavoro conoscano i propri pronomi di genere, ha rilevato il sondaggio sopra menzionato, e il 72% dei responsabili delle assunzioni ritiene che avere chiarezza sui pronomi di genere possa aiutare gli altri a essere rispettosi.

Oltre alle storie di copertina e al campo dei pronomi di genere, LinkedIn sta introducendo la modalità Creator e le pagine di servizio per candidati e organizzazioni. La modalità Creator consente ai membri di evidenziare il loro lavoro recente rilevante per il nuovo lavoro, mentre la pagina del servizio consente ai liberi professionisti e ai proprietari di piccole imprese di creare pagine dedicate che elencano i servizi che offrono. Oltre alla disponibilità estesa di corsi di apprendimento online gratuiti, LinkedIn ha affermato che collaborerà con aziende come Gap, TaskRabbit e Twitter su Skills Path, che mira ad aiutare le persone in cerca di lavoro ad apprendere le competenze richieste per ruoli con lezioni gratuite. Skills Path darà loro anche l’opportunità di dimostrare le proprie capacità con valutazioni e di avviare una conversazione con il reclutatore con una delle aziende partecipanti.

Infine, a partire da maggio, LinkedIn afferma che alimenterà una nuova app Microsoft Teams chiamata Career Coach per le istituzioni per supportare gli studenti prima e dopo la laurea. L’app aiuterà gli studenti a scoprire obiettivi, interessi e competenze utilizzando un identificatore basato sull’intelligenza artificiale che allinea i loro profili con le tendenze del mercato del lavoro. “Ogni giorno, vediamo i nostri membri condividere e connettersi come mai prima d’ora, con quasi cinque miliardi di connessioni effettuate lo scorso anno, le conversazioni sulla piattaforma quasi raddoppiate”, ha detto a VentureBeat un portavoce di LinkedIn. “Noi sappiamo che non esiste una taglia unica per il percorso professionale di qualcuno e che non tutti hanno la stessa identità o gli stessi obiettivi. Ecco perché stiamo svelando queste nuove funzionalità e aggiornamenti”.