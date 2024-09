Le migliori destinazioni turistiche da visitare con un NCC

In genere quando si pensa al noleggio auto con autista (ovvero al servizio di NCC) si pensa quasi sempre alla necessità di dover raggiungere l’aeroporto oppure di spostarsi da un luogo a un altro all’interno della città per questioni di lavoro

In genere quando si pensa al noleggio auto con autista (ovvero al servizio di NCC) si pensa quasi sempre alla necessità di dover raggiungere l’aeroporto oppure di spostarsi da un luogo a un altro all’interno della città per questioni di lavoro. In realtà, il noleggio auto con conducente è un servizio che può tornare utile in tantissime altre circostanze, ad esempio per fare una gita fuori città senza dover necessariamente usare la propria auto oppure dover fare ricorso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblici come ad esempio il treno, il pullman, l’aereo e così via. A tal proposito, prenotando direttamente qui, è possibile noleggiare un’auto con autista e raggiungere la destinazione turistica che si vuole visitare in modo semplice e comodo. Di seguito alcune delle mete più belle da esplorare a bordo della propria auto con conducente.

Riviera del Conero

Le Marche sono una regione affascinante e ricca di bellezze da scoprire, ideale per chi ama esplorare luoghi incontaminati. Tra le sue gemme spicca la Riviera del Conero, una meta imperdibile con paesaggi mozzafiato e natura incontaminata. Tra le spiagge più suggestive si distingue quella di Mezzavalle, che all’alba regala uno spettacolo naturale emozionante, perfetto per godersi un momento di pace e bellezza. Le zone nelle vicinanze offrono molte attività da fare e luoghi da visitare. Un esempio è Portonovo, rinomata per i suoi ristoranti, dove è possibile gustare piatti tipici a prezzi accessibili. Per gli amanti della natura, i sentieri del Conero rappresentano un’opportunità straordinaria per immergersi nella macchia mediterranea. È possibile quindi organizzare un itinerario che comprende tutte queste gemme, spostandosi da una zona all’altra utilizzando l’auto con autista.

Costa d’Amalfi

La Costa d’Amalfi è un meraviglioso tratto di costa tirrenica situato nella provincia di Salerno, in Campania. Estesa da Positano a Vietri sul Mare, si affaccia sul golfo di Salerno e si trova a est della penisola sorrentina. Dal 1997 è inserita tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, grazie alla sua straordinaria bellezza naturalistica e culturale. La costa prende il nome dalla città di Amalfi, suo cuore storico e geografico, ed è costellata da pittoreschi paesini, alcuni noti e molto frequentati dai turisti, altri più piccoli e nascosti, spesso difficili da raggiungere con i mezzi pubblici. Per questo motivo, è consigliabile utilizzare un servizio di auto con autista per muoversi comodamente tra le località.

La Costa degli Aranci

Altra meta turistica molto gettonata è la Costa degli Aranci in Calabria. Si tratta di una destinazione economica di cui non è possibile non innamorarsi. Qui è possibile ammirare pinete, uliveti, aranceti e borghi immersi nella natura che si affacciano su acque cristalline. È possibile altresì visitare l’isola di Capo Rizzuto, Pietragrande, e Soverato (dove è possibile degustare ottimi peperoncini tradizionali). Ovviamente le cose da vedere sono tantissime, pertanto, potrebbe essere un’ottima idea muoversi a bordo di un’auto con autista in modo da visitare con tranquillità ogni luogo senza limiti di sorta.