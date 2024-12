Dalla modalità sleep ai limiti di tempo giornalieri, le funzioni più interessanti di Instagram Teen Account

Per evitare l'utilizzo prolungato di Instagram da parte dei minori e per far sì che il sonno non venga disturbato dalle notifiche, il social network ha pensato - anche per l'Italia - a queste soluzioni

Varie ricerche – da quelle effettuate da Shopify, fino a quelle di Semrush – indicano che, in media, le persone trascorrono dai 23 ai 33 minuti sul proprio account Instagram. Tuttavia, il periodo si prolunga man mano che gli utenti sono più giovani. I meccanismi d’ingaggio dei social network – che ultimamente stanno puntando sempre di più a tenere agganciato l’utente alla piattaforma – rischiano di generare una sorta di dipendenza che può essere pericolosa, soprattutto per i minori. Per questo motivo, tra le funzionalità degli Instagram Teen Account (l’innovazione disponibile anche in Italia per gli utenti IG compresi tra i 13 e i 18 anni) c’è anche quella che segnala il limite di tempo giornaliero ideale per l’utilizzo del social network. Non è l’unica misura interessante: anche la modalità sleep, che dovrebbe impedire ai minori di interagire con altri utenti dalle 22 alle 7 del mattino, cerca di rendere meno stressante l’esperienza sui social network.

LEGGI ANCHE > Come impostare la supervisione degli adolescenti su Instagram

Limiti dell’uso di Instagram: le funzionalità più interessanti del teen account

Quest’ultima funzionalità non blocca, ovviamente, l’accesso a Instagram in maniera completa, ma cerca di ridurre al minimo l’interazione tra utenti. Durante la modalità sospensione, infatti, le notifiche di Instagram saranno disattivate, le risposte automatiche ai messaggi saranno attivate e il teenager avrà sempre ben presente un promemoria per chiudere Instagram. Le notifiche e i DM andranno a riattivarsi tutti insieme, automaticamente, alle 7 del mattino. In questo modo, in orari notturni, il minore dovrebbe essere meno portato a interagire con altri utenti e, soprattutto, non dovrebbe essere sottoposto a quello che viene definito stress da notifica.

Il limite di tempo giornaliero, invece, è stato impostato a 60 minuti. Si tratta comunque di un periodo di tempo decisamente superiore (stiamo parlando di circa il doppio) dell’utilizzo medio di Instagram da parte di tutta la sua platea degli utenti. Dunque, diciamo che la misura è piuttosto conservativa per il social network. Se si aggiunge a questo anche il fatto che, dopo la scadenza dei 60 minuti, su Instagram verrà attivato soltanto un banner (ma non avviene, al contrario, una chiusura automatica dell’applicazione), è opportuno valutare l’effettiva utilità di questa limitazione. Il promemoria inviato in automatico, infatti, può anche essere ignorato dall’adolescente che – sì – avrà contezza maggiore del tempo che sta trascorrendo sulla piattaforma, ma che può decidere – allo stesso tempo – di continuare a usare l’app, come sempre.