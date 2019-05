Salvini si auto-invita a Otto e Mezzo e poi fa il prezioso. Lilli Gruber: «Se vuole può rimanere a casa»

Fai vedere che non ci tieni per fare le spalle grosse davanti ai tuoi elettori, poi presentati e prosegui la tua campagna elettorale perenne. Matteo Salvini ha provato a fare il prezioso – in gergo popolare, quello che se la tira – durante un comizio della Lega a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Al suo ‘popolo’ aveva detto che mercoledì sera era stato invitato a partecipare a Otto e Mezzo su La7, ma lui non ne aveva voglia anche per colpa della scarsa simpatia della conduttrice. L’effetto boomerang è arrivato poco dopo, con Lilli Gruber che ha svelato come il ministro sia libero di non andare in trasmissione, anche se è lui a essersi auto-invitato.

Per un pugno di voti. «Non ho mica voglia ma domani (oggi, ndr) devo andare dalla Lilli Gruber, simpatia portami via – ha detto il vicepremier Matteo Salvini dal palco del comizio del Carroccio a Giussano -. Domani (mercoledì, ndr) mi tocca che già domenica dovevo andare da Fazio e non sono andato. Mi han detto che c’è rimasto male e che non ho risposto. Non è vero che non ho risposto, gli ho detto che andavo se si dimezzava lo stipendio». Dichiarazioni che hanno portato a un forte plauso della folla che pendeva dalle sue labbra e ha creduto a questa versione dei fatti.

Lilli Gruber svela che è stato Salvini ad auto-invitarsi

Poco dopo, però, è stata la stessa Lilli Gruber a spiegare come sono andate le cose e – in special modo – da chi sia arrivata la proposta di un’intervista a Otto e Mezzo del leader della Lega. «Leggo che il ministro Salvini non ha voglia di venire domani a Otto e mezzo e che ne fa una questione di simpatia – ha detto la giornalista-conduttrice -. Visto che si è proposto lui e visto che chi viene da noi lo fa volentieri, se ha un problema il senatore Salvini può restare a casa o preferibilmente al ministero».

Alla fine il leader della Lega andrà a Otto e Mezzo

Alla fine, come era ovvio e scontato, perché la propaganda continua non può fermarsi, Matteo Salvini sarà ospite di Lilli Gruber. Nonostante tutto, nonostante le dichiarazioni di piazza per far mostrare una risentimento che in realtà non esiste. E il leader della Lega è bravissimo in questo: l’occhio della telecamera, i post sui social e le dichiarazioni in piazza sono il suo pane quotidiano e non ci rinuncerebbe mai.

(foto di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI)