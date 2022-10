Gruber chiede ai politici di non querelare i giornalisti bravi

Lo sport preferito dei giornalisti, nel pomeriggio di ieri, è stato quello di individuare quei circa 20 nominativi – fuori dalla maggioranza di governo – che hanno espresso la loro preferenza per Ignazio La Russa, eletto presidente del Senato senza i voti dei parlamentari di Forza Italia. Un soccorso alla maggioranza inaspettato, che ha sconvolto il quadro politico che si era venuto a determinare dopo le elezioni del 25 settembre. La domanda è stata: chi ha votato per La Russa dagli scranni del centrosinistra. Nel corso di Otto e Mezzo, la giornalista Monica Guerzoni ha elencato una serie di sospettati, inserendo tra questi anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli. Quest’ultimo, però, ha immediatamente ribattuto e in un tweet ha dichiarato: «Monica Guerzoni ha appena detto in diretta che oggi ho sicuramente votato La Russa. Sarà mia cura querelarla domani». Dopo queste parole, Lilli Gruber è intervenuta – contestualmente – per difendere la stessa giornalista.

Monica Guerzoni ha appena detto in diretta che oggi ho sicuramente votato La Russa. Sarà mia cura querelarla domani. — Stefano Patuanelli (@SPatuanelli) October 13, 2022

Lilli Gruber e Monica Guerzoni sulla querela di Patuanelli

«Volevo dire all’onorevole Patuanelli – ha detto la Gruber – che lo abbiamo ripetuto che questo è lo spinning che si fa in questi casi. Non quereliamo i giornalisti bravi». Una situazione che anche gli ospiti in studio hanno provato a far rientrare: la stessa Monica Guerzoni si è scusata per aver citato soltanto il nome di Patuanelli inserito in una lista in cui erano presenti anche altri nomi. E la stessa giornalista ha poi specificato che di liste con i nomi dei possibili voti esterni a La Russa ne sono circolate tante. Insomma, querele e difese in diretta. Su un tema – quello dello spettro della denuncia per ogni dichiarazione giornalistica – che viene agitato continuamente. Al di là che i giornalisti siano bravi o meno.