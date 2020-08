La Libia cerca la via per la pace: cessate il fuoco e elezioni a marzo

La splendida notizia è stata annunciata dal presidente del governo di accordo nazionale Fayez Al-Serraj e da quello del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh. L’intenzione è quella di cessare le ostilità «su tutto il territorio» riprendendo un processo politico che conduca a «nuove elezioni a marzo». Prevista la «smilitarizzazione» di Sirte e al-Jufra, dove sono impiegate le forze delle parti coinvolte nel conflitto. La missione dell’Onu in Libia si è dichiarata soddisfatta di questa «decisione coraggiosa».

LEGGI ANCHE >>> Israele, subisce stupro di gruppo e il nome viene pubblicato sui social: 16enne costretta a trasferirsi

«L’obiettivo finale del cessate il fuoco è ripristinare la piena sovranità sul suolo libico ed espellere le forze straniere e i mercenari», dichiara una nota di Serraj, che auspica anche la ripresa della produzione e dell’export petrolifero tramite la compagnia Noc. I proventi verranno equamente divisi in base a quanto stabilito dalla Conferenza di Berlino. Sempre il presidente del governo ha ordinato alle proprie forze si cessare le ostilità con effetto immediato rendendo noto che a Sirte e al-Jufra verranno impiegate le forze di polizia di entrambe le parti per garantire sicurezza.

Acting SRSG Williams warmly welcomes points of agreement in today’s declarations by PM Serraj and Speaker Aguila, calling for a ceasefire and the resumption of the political process https://t.co/E6UJPFsEfm pic.twitter.com/but5lKw3GX

— UNSMIL (@UNSMILibya) August 21, 2020