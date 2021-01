Il programma di lezioni quotidiano della BBC per gli studenti in lockdown

Nel Regno Unito siamo al terzo lockdown totale, chiusura che durerà almeno fino a metà febbraio. Ad annunciarlo, negli scorso giorni, un preoccupato Boris Johnson che ha pregato i suoi cittadini di rimanere a casa e di non vedere altre persone al di fuori dei conviventi se non strettamente necessario. Le restrizioni sono le stesse di marzo scorso e riguardano anche la scuola «perché le classi possono essere catalizzatori di trasmissione e ulteriore diffusione del Coronavirua, le lezioni si svolgeranno da remoto e non credo riusciremo a salvare gli esami di fine anno». Per i ragazzi costretti a casa arriva l’iniziativa della BBC, che trasmetterà lezioni per le scuole elementari, medie e superiori.

LEGGI ANCHE >>> Covidzone, una app che aiuta a capire come muoversi

Lezioni BBC per studenti in lockdown

Gli studenti in lockdown stavolta – a differenza dei periodi di chiusura precedenti – potranno vedere le lezioni trasmesse dalla BBC anche in televisione. L’aiuto della televisione pubblica in Gran Bretagna è stato salutato con entusiasmo da parte di Boris Johnson e l’intento è quello di aiutare gli studenti a sentirsi meno isolati e a rimanere in pari. I programmi si basano sul programma scolastico dei vari ordini e gradi. Sono previste tre ore di programmazione per gli studenti delle elementari ogni giorno su CBBC e almeno due ore per gli studenti della scuola secondaria su BBC Two. Le lezioni, oltre che in tv, saranno disponibili – così come accadeva nel primo lockdown – anche su iPlayer.

Aiutare chi ha difficoltà con le lezioni online

Visti i problemi di rete che tutti gli studenti hanno sperimentato per seguire le lezioni, l’idea della BBC è stata accolta con entusiasmo e il direttore generale ha spiegato che «l’educazione è assolutamente vitale e BBC è qui per dare la sua parte». Oliver Dowden ha affermato che «la BBC ha aiutato la nazione in alcuno dei momenti più difficili dell’ultimo secolo e, per le prossime settimane, aiuterà gli studenti ad imparare mentre siamo costretti a stare a casa dal lockdown proteggendo il sistema sanitario nazionale e salvando vite». L’iniziativa è stata definita «l’ancora di salvezza per i genitori».