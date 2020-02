Lewis Capaldi non convince a Sanremo 2020 e fa una gaffe: «Spero che gli italiani avranno soldi per i biglietti»

Non convince pienamente il primo ospite internazionale di Sanremo 2020 dato che Lewis Capaldi ha cantato steccando più volte Before you go e poi Someone You Loved, sul cui finale ha avuto anche problemi con l’audio in cuffia.

Lewis Capaldi stecca a Sanremo 2020

Il cantante era molto atteso, anche per via delle origini italiane ma gli sono stati dedicati meno di 10′. Nello scambio di battute con Amadeus poi la gaffe: «Spero di venire presto in Italia e che gli italiani abbiano i soldi per comprare i biglietti». Poi un triste scambio di battute su Ronaldo e la sua fede calcistica per i Celtic Glasgow invece di domande musicali. Davvero poco, imbarazzante.

C’era molta attesa per Lewis Capaldi e le frasi che si inseguono sui social network in merito alla sua esibizione non sono delle più incoraggianti. In tanti si sono chiesti l’ammontare del compenso per il quarto d’ora sull’Ariston dell’artista. Ma i suoi compensi, come quelli di altri artisti internazionali, non sono stati resi noti dalla direzione artistica del Festival di Sanremo 2020.