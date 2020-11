Tommaso Z. ha scritto una pec, little Monti ha scritto a penna

Stessi toni della narrazione, ma – questa volta – mezzi di comunicazione diversi. Forse, quelli di Boris Johnson sono leggermente più tradizionali. Ma la sostanza non cambia. Il premier britannico ha condiviso sui suoi canali social la presunta letterina Monti (non l’ex presidente del Consiglio italiano, ma un bambino britannico di otto anni) che gli chiedeva lumi su come Babbo Natale avrebbe dovuto affrontare le restrizioni anti coronavirus che sono state varate nel Regno Unito.

LEGGI ANCHE > Casalino che usa Barbara D’Urso come prova dell’esistenza di Tommaso Z.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄

I’ve had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2020