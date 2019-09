La lettera di Maria De Filippi a Emma dopo l’annuncio dello stop per problemi di salute

Un fulmine a ciel sereno ha colpito questa mattina il seguito social di Emma Marrone. La cantante ha voluto comunicare ai suoi fan e al mondo la necessità di fermarsi e mettere un freno ai suoi impegni lavorativi per via di un problema di salute: «Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili». Queste sono le parole che Emma ha scelto di utilizzare per giustificare la sua assenza al concerto di Radio Italia organizzato a Malta il prossimo 4 ottobre. L’artista si è anche scusata con i fan che hanno già preso il biglietto e ha continuato a rassicurare i follower: «Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi». Vediamo la lettera Maria De Filippi a Emma.

L’ansia dei fan e la lettera Maria De Filippi a Emma

Nemmeno a dirlo, i follower di Emma si sono subito allarmati, preoccupati del fatto che la cantante in passato – ormai più di dieci anni fa – abbia avuto un tumore, che aveva sconfitto. Oltre alle migliaia di messaggi dei suoi fan, scrive Bitchyf, «anche una delle persone più importanti per Emma ha scritto qualcosa, Maria De Filippi». La conduttrice ha messo nero su bianco una lettera all’amica, decidendo anche lei di comunicare tramite Instagram la grande vicinanza ad Emma e tutto il suo sostegno in un chiaro messaggio di affetto. La lettera recita così:

Cara Emma, immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo.

So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre “verba volant scripta manent”, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre.

Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima.

Maria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi (@maria_defilippiofficial) in data: 20 Set 2019 alle ore 5:15 PDT



Un bellissimo messaggio di vicinanza e di profonda amicizia nella lettera Maria De Filippi a Emma Marrone, quindi, nella quale la conduttrice rimarca la durata e la profondità del rapporto e chiarisce lei, se Emma vorrà, nella sua vita ci sarà sempre per sostenerla.

(foto di copertina: ANSA/ GUIDO MONTANI)