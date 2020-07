Quella foto in cui Morricone e Sergio Leone erano compagni di scuola

Essere compagni di scuola negli anni Trenta-Quaranta. Il sodalizio tra il regista Sergio Leone – l’inventore del genere spaghetti western – e il compositore Ennio Morricone affonda le sue radici tra i banchi delle elementari. C’è una foto di Leone e Morricone che, in queste ore dopo la notizia della tragica scomparsa del maestro compositore, sta tornando a circolare nuovamente sui social network. Si tratta di una vecchia immagine che ritrae, nella stessa fila, i due scolari Sergio Leone ed Ennio Morricone in una foto di classe.

Leone e Morricone, la foto insieme tra i banchi di scuola

La foto risale al 1937, periodo precedente alla seconda guerra mondiale. Sergio Leone, classe 1929, si trova più a sinistra rispetto al piccolo Ennio Morricone, classe 1928. Un’amicizia antica tra i due, almeno quanto questa fotografia.

Leone e Morricone, il sodalizio nel 1964

Il 1964 fu l’anno del ricongiungimento. Dopo il periodo delle scuole elementari e dopo che i due avevano preso delle strade diverse, Sergio Leone ed Ennio Morricone – in una sorta di reunion à la Libro Cuore – tornarono a lavorare allo stesso banco. Lo fecero per il film Per un pugno di dollari, che segnò irrimediabilmente il successo di uno dei sodalizi più prolifici della storia della cultura italiana. A Sergio Leone saranno sempre associati i film western. A Morricone saranno sempre legate quelle musiche che li hanno resi immortali anche nell’immaginario collettivo.

Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa fino ad arrivare alla sublimazione di C’era una volta in America. Si tratta di una irraggiungibile serie di successi, che hanno fatto la storia del cinema internazionale. Quell’incontro tra i banchi di scuola, per una sorta di disegno del fato, aprì la strada alla multiforme genialità italiana.