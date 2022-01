Non è vero che un regolamento europeo va ad abrogare le leggi sul green pass dal 31 gennaio

Dopo il green pass che non serve più per lavorare a gennaio ne arriva un altra: quella del regolamento 536 del 2014 che, a partire dal 31 gennaio, porterebbe alle leggi green pass abrogate. Questa teoria infondata è rintracciabile sui social e, con l’avvicinarsi della data in questione, sta trovando sempre maggiore diffusione. A favorire il passaggio di questo messaggio, come sempre, sono le persone contro il vaccino e contro il green pass. La notizia è talmente assurda – senza che alcuna fonte istituzionale ne faccia parola – che a metterla in dubbio sono stati anche alcuni no-vax stessi.

La storia delle leggi green pass abrogate da un regolamento del 2014

DAL 31/01/2022 DECADE LA NORMATIVA EUROPEA SULLA SPERIMENTAZIONE DEL VACCINO CON LEGGE EUROPEA, PER CUI TUTTI I DL E DCPM SONO NULLI!

Non bisogna credere in alcun modo alla voce che gira sui social, quindi. Come sottolinea anche Bufale.net, non è vero che le leggi relative a green pass e utilizzo saranno abrogate e il rischio è, credendoci, di finire sanzionati. Andiamo con ordine: il riferimento di chi afferma che con il regolamento 536 del 2014 il green pass perde di validità fa riferimento a un’ordinanza apparsa in Gazzetta Ufficiale che va – all’apparenza – a cancellare le disposizioni sanitarie ufficializzate lo scorso novembre 2021. Rimane però un fondamentale dettaglio che viene ignorato: con l legge del 21 gennaio 2022 il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 sull’obbligo vaccinale per alcune categorie è stato convertito in legge. Non esiste quindi nessun regolamento 536 del 2014 che possa andare ad abrogare tutte le leggi sul green pass.

Unione Europea pronta a estendere il green pass

Non c’è nessuna intenzione di abolire il green pass a livello europeo e, anzi, la procedura relativa è stata valutata come costituzionalmente valida anche all0estero. Negli scorsi giorni – come riportano diverse fonti – l’Unione Europea ha intenzione di chiedere l’estensione del green pass per garantire la libera circolazione senza nessun tipo di restrizione nel corso dell’estate 2022. Attualmente, l’atto delegato che ha fatto entrate in funzione il Certificato digitale dell’UE a partire dal 1° luglio 2021 andrà a scadere il 30 giugno 2022.