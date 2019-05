Edoardo Rixi is the new Armando Siri. Come se già l’esecutivo non fosse sotto alta pressione per i risultati delle elezioni europee e amministrative, che hanno consegnato il consenso dal Movimento 5 Stelle alla Lega, ora il governo giallo verde si scontra su un nuovo sottosegretario, sempre della scuderia del Carroccio.

Dopo il caso Armando Siri, Lega e M5S si scornano su Edoardo Rixi

La Lega infatti ha deciso che Edoardo Rixi manterrà il suo incarico di sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti qualsiasi sia la sentenza dell’inchiesta sulle “spese pazze” del partito in Liguria in cui è coinvolto anche Rixi. A strettissimo giro dalla decisione finale, – la sentenza del giudice verra infatti emessa il 30 maggio – il carroccio ha deciso che anche in caso di sentenza sfavorevole, Rixi resterà. E chiaramente il Movimento 5 stelle non può accettarlo. L’unica arma che è rimasta ai pentastellati è il contratto di governo, che rischia di saltare (anche) sul caso Rixi. «Sono da sempre garantista e mi auguro che Rixi venga assolto – ha dichiarato Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari Regionali – Se, però, questo non dovesse accadere voglio ricordare ai nostri alleati che c’è un contratto di Governo da rispettare dove c’è scritto chiaramente cosa si deve fare. Se non lo vogliono rispettare e farlo saltare lo dicano chiaramente e se ne assumano la piena responsabilità».

(Credits immagine di copertina: ANSA/LUCA ZENNARO)