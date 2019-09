La denuncia via social del consigliere e segretario regionale del Pd in Emilia-Romagna Paolo Calvano

“Parlateci di Bibbiano” è il nuovo ritornello ossessivo utilizzato contro il Partito Democratico. L’ultima azione provocatoria l’aveva fatta la senatrice Lucia Borgonzoni, che proprio a Palazzo madama era intervenuta con addosso la maglia bianca con lo slogan. La Lega usa Bibbiano anche contro il Movimento 5 Stelle ora alleatosi con il Pd, da loro definito in passato come il partito di Bibbiano appunto. Eppure, oltre al clamore, le grida e gli slogan su t-shirt e striscioni, pare che la Lega non voglia andare. O almeno questa è l’accusa mossa via social dal dem Paolo Calvano, che sui social network ha denunciato l’assenza della Lega proprio dalla commissione speciale su Bibbiano in Regione.

Il Presidente Conte e il resto dei Ministri lasciano l'aula mentre si parla di Bibbiano. Che vergogna. Dice bene l'amica… Gepostet von Simone Pillon am Dienstag, 10. September 2019

La Lega invoca chiarezza su Bibbiano in Senato ma poi non si presenta in commissione regionale

«Vi ricordate l’altro giorno Borgonzoni della Lega che faceva quello show in Parlamento chiedendo di parlare di Bibbiano?» scrive Paolo Calvano sui social network a didascalia di una fotografia scattata all’interno della sala dove si stava riunendo la commissione speciale, evidenziano con una grande freccia i banchi vuoti che appartengono proprio alla Lega. «Beh, noi siamo in commissione d’inchiesta regionale per la tutela dei minori e indovinate un po’ chi manca? Proprio la Lega. Ci tengono proprio» continua il segretario dem aggiungendo che «noi siamo qua dalle 14.30 e continueremo a starci finché serve, oggi e tutti gli altri giorni».

(credits immagine di copertina: Facebook Paolo Calvano)