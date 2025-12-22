Le migliori aziende italiane per crescita di fatturato

La fotografia dell’Istat dell’economia italiana a novembre 2025 racconta di una situazione che continua a non decollare, come da abitudine negli ultimi anni, a fronte di un PIL fermo rispetto al trimestre precedente. Una crescita zero in linea con quella degli altri Paesi dell’UE come la Germania, seppur più bassa di quella di Francia e Spagna.

Ci sono però realtà che sono in crescita, in questo contesto, e si trovano al centro di iniziative prestigiose come i Money Awards, che premiano le imprese italiane che più si sono distinte per performance, sostenibilità, innovazione o apprezzamento dal pubblico.

L’evento è andato in scena a Roma il 27 novembre scorso, in una serata di gala che ha visto tante personalità e una conduzione di spessore, quella di Luca La Mesa, noto imprenditore e investitore Tech.

Oggi scopriamo qualcosa di più sulle migliori aziende per crescita fatturato ai Money Awards . I nomi che si sono distinti sono diversi e hanno interessato tutto lo Stivale, rappresentando l’eccellenza dell’economia nazionale al Nord, al Centro nonché al Sud e nelle Isole. Vediamo cosa li rende così speciali.

Nord Italia: Deep Tier al vertice della crescita

Il primo posto nella classifica del 2025 delle aziende della categoria Growth ai Money Awards è andato a una realtà del Nord Italia, ovvero Deep Tier, che si è distinta per una crescita di fatturato particolarmente significativa.

L’azienda si autodefinisce come “la prima tecnologia fintech sviluppata con l’ottica della filiera industriale che offre quattro servizi di supply chain finance integrati in un’unica piattaforma”, coniugando accessibilità e scalabilità per tutti gli attori della filiera. Ha il merito di aver saputo intercettare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, sviluppando soluzioni innovative che hanno trovato ampio consenso presso i clienti.

La sua versatilità e al contempo il mantenimento di standard qualitativi elevati la rendono un modello per molte imprese del settore. Per approfondire i numeri di questa crescita, su Money Aziende puoi vedere il suo fatturato. Anticipiamo che i ricavi totali nel 2024 hanno superato i 4 milioni di euro, con una crescita pari al 1181,13% rispetto al 2023. Deep Tier dimostra come degli investimenti mirati in ricerca e sviluppo, uniti a una gestione oculata delle risorse, possano tradursi in risultati concreti e misurabili, anche in un contesto economico complesso come quello attuale.

Centro e Sud: Olidata e Lion Green protagoniste

Per l’area del Centro Italia, a distinguersi è stata Olidata, storica realtà italiana del settore informatico che ha saputo reinventarsi e riposizionarsi sul mercato, che è in testa alla classifica dei Money Awards per la categoria Growth Centro. L’azienda ha puntato sulla digitalizzazione e un’offerta di servizi innovativi, conquistando nuove quote di mercato e consolidando la propria presenza in settori strategici.

Il Sud e le Isole hanno invece visto trionfare Lion Green, che è in testa alla classifica Growth Sud e Isole. Parliamo di un’impresa attiva nel panorama energetico che ha fatto della sostenibilità e dell’economia circolare il punto di forza della sua offerta luce e gas. Il tutto con un’immagine grintosa e basata sulla concretezza: si tratta di una società diretta indipendente, che mette a disposizione una consulenza trasparente e completa.

Lion Green, non diversamente da Olidata, seppur con dinamiche differenti, testimonia come persino nelle aree tradizionalmente considerate più complesse dal punto di vista imprenditoriale si possa competere ai massimi livelli. È la dimostrazione di come visione strategica, adattamento al mercato e coraggio imprenditoriale possano premiare anche per il fatturato.