Lavorare nel settore finanziario: le professioni del momento

Lavorare nel settore finanziario rappresenta una grande opportunità al giorno d’oggi, perché questo è un ambito che continua a necessitare di professionisti qualificati ed aggiornati. Il mondo della finanza infatti è tutt’altro che statico: viene attraversato in continuazione da novità importanti, che devono essere conosciute a fondo da chi opera nel settore. Lavorare in quest’ambito dunque non è semplice e questo deve essere chiaro sin da subito. Può tuttavia rivelarsi alquanto soddisfacente, anche dal punto di vista prettamente economico visto che i professionisti che operano nel mondo della finanza possono contare di norma su guadagni importanti.

Vediamo però insieme quali sono le professioni del momento: le figure maggiormente richieste e più interessanti per quanto riguarda il settore finanziario.

Analista finanziario

Quella dell’analista finanziario è una figura professionale decisamente interessante, nonché completa e proprio per questo motivo è una delle più richieste al giorno d’oggi se consideriamo il mondo della finanza. I compiti dell’analista finanziario possono essere numerosi e diversificati, perché sostanzialmente parliamo di un professionista specializzato, in grado di effettuare analisi di alto livello mettendo in campo tutte le proprie conoscenze. È ovvio che per diventare analista finanziario e fare carriera in questo settore occorre avere alle spalle un percorso formativo di un certo tipo. Chi desidera diventare un professionista può ad esempio seguire il corso di analista finanziario online di Metaskill che è tra i più quotati del momento e consente di ottenere certificazioni importanti nel settore.

Consulente finanziario

La figura del consulente finanziario è molto simile a quella dell’analista, anche se vanta delle specializzazioni meno settoriali ed una conoscenza dunque più generale dei mercati finanziari e dei metodi analitici. Spesso e volentieri comunque, il consulente lavora a stretto contatto con l’analista e le loro mansioni dunque si vanno a completare a vicenda. Anche per fare carriera in questo ruolo è necessario studiare e seguire dei corsi specifici che contentano di approfondire le tematiche relative al mondo della finanza, che come abbiamo già accennato sono alquanto complesse e richiedono una grande dedizione.

Risk Manager

Anche la figura del Risk Manager è particolarmente richiesta al giorno d’oggi, anche in ambito aziendale. Il suo compito è infatti quello di condurre analisi tecniche specifiche al fine di minimizzare il più possibile il rischio di perdite finanziarie. Il Risk Manager dunque ha spesso a che fare con bilanci, entrate ed uscite societarie ma deve naturalmente conoscere anche i vari mercati finanziari.

Broker finanziario

Un’ultima figura professionale sicuramente richiesta al giorno d’oggi è quella del broker finanziario, il cui compito principale è quello di indirizzare il cliente, fornendogli una guida per i propri investimenti. Quello del broker non è di certo un lavoro semplice e per fare carriera in questo settore è fondamentale, ancora una volta, avere alle spalle delle solide conoscenze soprattutto per quanto riguarda i mercati finanziari.

Come possiamo notare, queste sono tutte figure che in un modo o nell’altro si vanno ad intrecciare. I loro compiti sono spesso molto simili infatti, ma ognuno ha un grado di specializzazione differente.