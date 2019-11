Sono spuntati i manifesti anti-immigrazione con il volto di Laura Boldrini in tutta Italia

Sono stati affissi in molte città d’Italia, da Nord a Sud, numerosi manifesti in cui compare il volto di Laura Boldrini. Si tratta di un gesto anti-immigrazionista che utilizza il nome della deputata del Pd – ed ex presidente della Camera – per portare avanti una battaglia ideologica contro i migranti. Non è arrivata ancora nessuna rivendicazione per questo gesto e la Digos sta indagando per trovare i responsabili. Il tutto, infatti, è firmato da un sedicente ‘Ministero della Verità’, nome preso – probabilmente – da una citazione orwelliana.

LEGGI ANCHE > Il sacerdote che cade nella bufala della Boldrini che non vuole festeggiare il Natale nelle scuole

I primi manifesti sono stati affissi a Udine e in provincia. Poi, nel corso della mattinata, altri sono stati ritrovati in varie città delle Marche – in particolare a Macerata, città Natale di Laura Boldrini -, in Piemonte e anche in Molise. Ma arrivano altre conferme anche da Brescia e in altri comuni della Lombardia.

La firma del Ministero della Verità

Nessuna rivendicazione, per il momento, se non quel simbolo a forma di occhio (che ricorda un simbolo massonico) e quel marchio: «Ministero della Verità». Si tratta, probabilmente, di una citazione di George Orwell che parla di di questo ministero (che si occupa di comunicazione e propaganda) come una delle quattro istituzioni che governano lo Stato immaginario di Oceania di cui parla nel suo romanzo 1984.

Le campagne elettorali fasciste sono così.

Voglia che, senza firma.

Il fascista è becero, si sente forte solo in compagnia.

Il fascista oltre ad essere poco dotato è anche senza palle.

Solidarietà alla @lauraboldrini #boldrini pic.twitter.com/FUJKDciBAJ — clarissa ᴿᵃᵖᶤᵈᵃ #pride (@IComunale) November 28, 2019

Laura Boldrini sui manifesti anti-immigrazione

Sotto il volto di Laura Boldrini, compaiono due frasi. La prima recita: «Pensa come vuoi, ma pensa come noi». La seconda, scritta con un carattere talmente ridotto da risultare quasi illeggibile, invece, parla dell’immigrazione: «Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi».

(foto di copertina: da profilo Twitter Clarissa Rapida #Pride)