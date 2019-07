Panico nella metro a Londra, lacrimogeni lanciati a Oxford Circus

La BTP London, la polizia che si occupa del trasporto pubblico londinese non ha esitato a divulgare su Twitter i volti delle due persone che hanno creato il panico nella centralissima stazione della metropolitana di Oxford Circus, lanciando del gas lacrimogeno all’interno di un vagone. La polizia è stata costretta a intervenire, così come i soccorsi che hanno prestato le prime cure alle persone che hanno respirato il gas lacrimogeno. Al momento, non si registrano casi gravi, ma soltanto leggere intossicazioni.

Know them? Gas was released on a tube carriage at Oxford Circus this morning. People were treated at the scene for coughing etc. No further health concerns.

Symptoms suggest the gas was CS gas. Text us on 61016 quoting ref 171 of 20/07/19.

More info: https://t.co/AExTbznYdr pic.twitter.com/c9olq5JCyl

