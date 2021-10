Per la Verità il vero problema è il green pass, altro che fascismo

«Si alza un polverone per i nostalgici del Ventennio per coprire le difficoltà di applicazione di una misura repressiva che non ha eguali al mondo. Ma non è immaginabile escludere 8 milioni di vaccinati dalla vita sociale. Le loro proteste vanno ascoltate». Decide di usare questo sommario La Verità sulle proteste di piazza che hanno attraversato Roma nel fine settimana e che, con ogni probabilità, vivranno altre code di tensione nel corso di questa settimana che prelude all’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro. Il titolo, urlato a tutta prima pagina, è se vogliamo ancora più eloquente: «Il problema è il pass, non il fascismo».

LEGGI ANCHE > Riunione di Sinistra Italiana via Zoom, 40 utenti anonimi entrano per condividere svastiche e insulti

La Verità sulle proteste afferma che il fascismo non è un problema

Non è un problema, dunque, l’assalto alla CGIL in Corso d’Italia a Roma. Non è un problema la condivisione di messaggi violenti all’interno delle chat di servizi di messaggistica – come Telegram – che da sempre sono stati sin troppo indulgenti con i gruppi di estrema destra. Non è un problema se idee, che in passato erano confinate in un angolo da una consapevolezza scolastica diffusa, si stanno liberando in ogni settore della società civile nonostante espliciti riferimenti all’interno della Costituzione. Il problema è il green pass, utilizzato come strumento d’emergenza in una situazione complessa e difficile come quella di una pandemia globale, dove bisognava utilizzare ogni mezzo per evitare una catastrofe dalle proporzioni ben più ampie. Perché la verità è che ci siamo dimenticati tutti il 2020, i suoi morti, la paura delle terapie intensive.

Del resto, tutti i giornali orientati a destra sembrano aver preso una direzione netta in merito a queste proteste. Hanno intravisto un pubblico potenziale tra le persone che hanno affollato Piazza del Popolo. Per questo condividono la fake news del Partito Democratico che utilizza Forza Nuova (e la proposta del suo scioglimento) per arrivare a colpire direttamente, con un provvedimento analogo, il partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Una notizia che è frutto di una sovrinterpretazione del dibattito sui neofascisti e che pure viene rilanciata a tutta pagina nelle edizioni de La Verità, certo, ma anche di Libero e del Giornale. La confusione regna sovrana nelle piazze d’Italia. I giornali sovranisti – scusate il gioco di parole – fanno di tutto per alimentarla.