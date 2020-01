Matteo Salvini ormai è onnipresente e arriva quando meno te lo aspetti, anche durante delle semplici interviste per la presentazione della nuova serie originale Netflix “La Luna Nera”. Durante la nostra chiacchierata con l’attore Giandomenico Cupaiuolo, che nello show interpreta il cattivo Sante, è stato infatti citato il leader della Lega Nord paragonato al suo signore che perseguita le streghe:

“Il mio cattivo non è un malvagio totale, fa delle brutte azioni e una sua fragilità. Questo racconto è molto moderno anche dal punto di vista maschile, racconta i populismi italiani e del mondo dove il diverso fa paura e lo si combatte, lo si brucia e lo si ammazza. Non è solo Salvini, ma tutti quei politici nel mondo che puntano il dito verso le minoranze. Questo è molto pericoloso, come fare una citofonata a scopi propagandistici”.

Quindi l’attore campano protagonista de La Luna Nera ha le idee chiare su Matteo Salvini e la sua politica, in particolare con il tanto discusso gesto della citofonata che secondo alcuni analisti è costato diversi voti al leader della Lega. Nel corso della conferenza stampa anche una delle creatrici Susanna Nicchiarelli è tornata sulla paura del diverso, anche qui in un riferimento non troppo velato al leader leghista:

“Volevamo portare attraverso Netflix a un grande pubblico dei contenuti seri ed importanti come la persecuzione del diverso e della persecuzione del capro espiatorio”.

Matteo Salvini e la sua campagna una caccia alle streghe come ne La Luna Nera?

La campagna elettorale di Matteo Salvini per molti è stata basata quasi esclusivamente nella ricerca del capro espiatorio, prima con i migranti, poi con Bibbiano, poi ancora con i migranti come evidenzia il caso del citofono. Una riflessione deve essere fatta se La Luna Nera, una serie ambientata nel 1500, propone un’analisi così cruda della società e del suo odio verso la diversità. I fatti che accadono alle streghe de La Luna Nera non sono spiegabili ad un certo punto neppure dalla scienza, pertanto fanno paura ai più.

Questa serie dunque oltre ad essere un prodotto interamente italiano con maestranze italiane che porteranno la nostra arte in giro per il mondo è sicuramente un modo per pensare e riflettere sugli errori commessi se dopo più di 500 anni forse è cambiato poco. Intanto si continua a parlare del citofono di Matteo Salvini, ma anche questo non sappiamo se sia un bene o un male.