La bufala di Hugh Laurie che ha deciso di diventare donna

Scorrendo lungo le pagine di diversi siti internet – in particolare quelli legati al mondo dell’informazione o aggregatori di notizie – capita di imbattersi in articoli “proposti” direttamente dal servizio di advertising. Spesso e volentieri, purtroppo (essendo una dinamica strettamente legata al mondo online), può capitare di imbattersi in “articoli” con titoli ammiccanti. Il classico click-bait per attirare l’attenzione dell’utente che, incuriosito, decide di cliccare e vedere il contenuto. Poi, una volta all’interno di quella pagina, il lettore capisce di esser caduto nel “tranello” di quell’immagine utilizzata per colpire il suo occhio (e di quel titolo). E così, nei giorni scorsi, a molte persone è capitato di trovarsi di fronte a un “articolo” in cui si parla di Hugh Laurie che avrebbe deciso di completare la sua transizione, diventando donna.

LEGGI ANCHE > No, questo non è il selfie di Samantha Cristoforetti dallo spazio

Come riporta Snopes – che ha debunkato questa “notizia” -, nei giorni scorsi è comparso su Yahoo.com questo titolo e sottotitolo: «Remember Hugh Laurie: This Is Her Now. Ever wondered how is one of the oldest living star [sic] in Hollywood today? Sit back and see». Il tutto corredato da un’immagine che mostra il noto attore – famoso soprattutto (ma non solo) per il suo Doctor House – con lunghi capelli biondi raccolti, orecchini di perla e trucco sul volto. Insomma, si vuole far credere che il 63enne di Oxford abbia completato la sua transizione (tema sul quale non si è mai espresso) passando dall’essere uomo all’essere donna.

Hugh Laurie non è diventato donna, la bufala online

In realtà, chi ha cliccato su quel titolo click-bait si è trovato davanti a un articolo di ben 310 pagine. 310 pagine che mostrano 620 foto di 310 personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con l’età che avanza. Insomma, il classico articolo (qui la versione archive della prima pagina) in cui si mostra il “com’erano” e il “come sono diventati”. All’interno di quella raccolta di immagini, tra l’altro, non c’è alcun riferimento a Hugh Laurie. Chi ha cliccato, curioso di capire come l’attore sia diventato donna, è rimasto “deluso”. Ingannato da quell’acchiappaclick che sfrutta personaggi famosi per ottenere visualizzazioni.

(Foto IPP/Cinetext-Allstar)