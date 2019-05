Sparatoria a Napoli, il killer scavalca due volte il corpo della bambina ferita | VIDEO

Poi prosegue la sua corsa per portare a termine la sua "missione", scavalcando per due volti il corpo della bambina

Lo sdegno nei confronti di una vita umano, ancor peggiore perché si tratta di quella di una bambina di quattro anni. Il tutto per portare a termine il proprio disegno criminale, scavalcando anche le vittime che si sono lasciate sulla propria strada per completare la propria ‘missione’. Le immagini delle telecamere di sicurezza di piazza Nazionale mostrano tutto il disprezzo per gli altri esseri umani del killer di Napoli che, dopo aver colpito al petto la piccola Noemi ha proseguito nella propria corsa, passando anche sopra al corpo ferito della bambina.

Quei tragici attimi sono stati immortalati dalle telecamere di sicurezza di negozi o strutture private in piazza Nazionale e sono state pubblicate dal portale Sì Comunicazione. Nel video si mostra come il killer di Napoli insegua la vittima designata, prima di sparare tra la folla. Uno dei suoi folli proiettili colpisce la piccola Noemi, 4 anni, ma lui non si fa problemi e scavalca per due volte il corpo della bambina, ferita ai polmoni e riversa sull’asfalto.

Il killer di Napoli colpisce Noemi e la scavalca due volte

La zona di piazza Nazionale è sotto gli obiettivi di diversi telecamere, tra negozi ed edifici privati. Al primo filmato, subito acquisito dalla Squadra Mobile, in cui si vede il sicario agire in modo goffo e impacciato per poi fuggire a bordo di una moto, se ne sono aggiunti almeno altri due che mostrano quegli attimi di criminalità pura per una guerra tra clan.

Il disprezzo per la vita umana di una bambina di 4 anni

Nel video che mostra il ferimento della bambina, si vede il marciapiede davanti al bar dove si trovavano la bimba e la nonna. Nelle immagini si vede correre il pregiudicato Salvatore Nurcaro in fuga dal killer. Uno dei colpi esplosi all’impazzata dal killer di Napoli colpisce Noemi che si accascia al suolo. Il sicario prima ne scansa il corpo per inseguire il suo bersaglio, poi torna indietro e scavalca una seconda volta la bimba sul marciapiede durante la sua fuga.

(foto di copertina: da video condiviso da Sì Comunicazione)