Kenya, crolla una scuola elementare a Nairobi: è strage di bambini

Sono interminabili minuti di attesa per i genitori che, questa mattina, hanno ricevuto la telefonata che mai vorresti ricevere. A Nairobi (in Kenya), infatti, una scuola elementare è crollata mentre erano in corso le lezioni, con tutti i bambini chiusi nelle classi. Si sta scavando incessantemente fin dai primi momenti, ma il bilancio delle vittime è già molto grave e moltissimi piccoli risultano ancora dispersi.

Il primo bilancio stilato dalle autorità militari del Kenya parla di sette piccole vittime accertate che non sono sopravvissute a quelle mura che si sono accartocciate fino a crollare. Cinquantasette sono, invece, i bambini feriti e trasportati nei più vicini ospedali per le cure mediche e per valutare eventuali situazioni di codice rosso.

UPDATE: At least two pupils killed after classrooms collapse at Precious Talent school in Ngando, Dagoretti South, rescue operation underway.

Our reporter Erick Owenga informs us that at least 30 pupils who are injured have been rushed to hospital. pic.twitter.com/0yHAOP9T0o

