Si è ritirato Julian Castro, l’unico candidato ispanico alla Casa Bianca

Julian Castro, l’unico candidato ispanico per le elezioni presidenziali Usa 2020, ha gettato la spugna. L’annuncio dato sui social network a poco più di un mese dall’inizio delle primarie del partito democratico in Iowa.

Una campagna per la poltrona da Presidente degli Stati Uniti interrotta, ma con un grande sentimento «di gratitudine verso tutti i miei supporter». Julian Castro, 45 anni, ha annunciato tramite i suoi profili social il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca per il 2020: un annuncio giunto a un mese dall’inizio delle primarie democratiche in Iowa, fissate a partire dal 3 febbraio. Castro, che era l’unico candidato ispanico in corsa, ha dichiarato di aver «preso atto che non è arrivato il mio momento», a giudicare dai fondi raccolti e dai risultati nei sondaggi, sebbene sia considerato una delle prossime stelle di punte del partito democratico. Castro però nel suo breve video di congedo pubblicato sui social network ha rassicurato i suoi sostenitori che continuerà a lavorare e battersi «per la nazione, perché tutti possano contare, perché tutti possano avere un buon lavoro, una buona sanità e una vita degna di essere vissuta».

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video Twitter Julián Castro‏@JulianCastro)

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.

I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC

— Julián Castro (@JulianCastro) January 2, 2020