Jole Santelli, senza mascherina, tossisce sul microfono e poi lo passa al suo vicino | VIDEO

Le indicazioni sanitarie per evitare la proliferazione dei contagi parlavano chiaro, fin dall’inizio: se ci scappa un colpo di tosse o uno starnuto dobbiamo ‘contenerlo’ con la piega del gomito. Il motivo? Perché se utilizziamo le nostre mani si alza, e non di poco, il rischio di trasmettere l’infezione alle altre persone che incontriamo. Indicazioni alle quali Jole Santelli non deve aver pensato durante la presentazione del progetto ‘Riparti Calabria’. La Presidente, infatti, ha tossito più volte sulla mano e sul microfono a gelato con cui stava parlando, per poi passare quel dispositivo al suo vicino in conferenza stampa.

Nel video condiviso da Selvaggia Lucarelli su Twitter, si vede Jole Santelli intenta a parlare del ministro Boccia, chiedendogli un aiuto – a nome di tutte le Regioni – a processare i tamponi già effettuati. E, proprio in quel momento, un fastidioso stizzo di tosse ha colpito la governatrice calabrese che, però, ha tentato di proseguire nel suo discorso prima di passare il microfono a un’altra persona con cui stava condividendo il tavolo della conferenza stampa.

Che meraviglia. Jole Santelli, durante la conferenza stampa sul Covid, ha in mano un microfono a gelato. Tossisce nella mano più volte senza mascherina. Poi con quella mano passa il microfono alla persona a fianco che lo passa a un’altra. Manca solo lo starnuto sulla prima fila. pic.twitter.com/dTfXV41JqA — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 7, 2020

Jole Santelli e la tosse sul microfono

Un gesto che in un altro periodo storico sarebbe passato inosservato. Prima della pandemia, infatti, tantissime persone non facevano caso a quelle movenze così naturali del portarsi la mano alla bocca quando si tossisce. Da quando c’è il Coronavirus – che si trasmette in maniera primaria con le famose goccioline (droplet) che escono dalla bocca mentre respiriamo, parliamo (e ancor di più quando tossiamo o starnutiamo) – occorre avere un’attenzione migliore su queste dinamiche.

Il passaggio di mano

Invece Jole Santelli, presa dal discorso, ha tossito sul microfono, sulla sua mano sinistra con cui ha preso il dispositivo per finire di parlare e, con quelle stesse dita, ha porto il microfono a un’altra persona che si trovava al suo fianco per la conferenza stampa. Il tutto senza mascherina, perché parlare con una protezione che copre naso e bocca è una delle cose più complicate di questo periodo.

(foto di copertina: da video condiviso su Twitter da Selvaggia Lucarelli)