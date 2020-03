Dopo l’allontanamento deciso a seguito dalla causa con l’ex moglie Amber Heard che gli stava anche per costare il ruolo in Animali Fantastici il vento è cambiato ed ora Johnny Depp tornerà nei Pirati dei Caraibi. Il rumors, che ha trovato riscontri nelle ultime ore ed è stato ripreso dalle principali testate nazionali ed internazionali, è stato lanciato da We Got This Covered.



Spesso il portale non è stato tra i più attendibili in termini di anticipazioni, quindi il tutto va preso con le pinze anche se pare proprio che Johnny Depp tornerà nei Pirati dei Caraibi per interpretare ancora una volta l’iconico Capitan Jack Sparrow. Dopo che è stato svelato che era Amber Heard ad aver usato violenze su di lui infatti i fan si sono scatenati in rete chiedendo a gran voce che venisse accantonato il reboot al femminile e venisse ordinato un nuovo capitolo con il loro beniamino.

Il quinto capitolo non era stato particolarmente apprezzato, nonostante un dignitoso box-office mondiale da 795 milioni di dollari e proprio per questo motivo l’ipotesi di vedere Johnny Depp di nuovo nei Pirati dei Caraibi non è utopistica. Ricordiamo che la Disney è già tornata sui suoi passi con James Gunn, prima licenziato in tronco e poi accolto nuovamente alla regia de I Guardiani della Galassia Vol. 3 a furor di popolo.

Johnny Depp e un reintegro che farebbe risparmiare la Disney

Ora che Johnny Depp ha finalmente risolto i suoi problemi legali con l’ex moglie non c’è più nulla che si oppone al reintegro nella saga che ha contribuito a rendere grande, anche perché il licenziamento se confermato costerebbe alle Disney una penale da 90 milioni di dollari secondo i ben informati. A rafforzare ulteriormente l’ipotesi di un nuovo capitolo con l’attore c’è la sceneggiatura affidata a Craig Mazin , creatore della serie Chernobyl recentemente molto duro sul governo USA per la gestione del coronavirus, che per portare una ventata di novità affiancherà la storica penna della saga Ted Elliott.

Intanto l’attore ha presentato al Festival di Berlino tra gli applausi Minamata, biopic in cui interpreta il fotografo documentarista Eugene Smith.