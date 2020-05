Addio a John Peter Sloan

Si è spento all’età di 51 anni John Peter Sloan. L’attore, cantante e scrittore britannico si è spento a Menfi (in Sicilia) improvvisamente. a dare la notizia della sua morte sono stati due suoi colleghi. Nato a Birmingham il 27 febbraio del 1969, arrivò in Italia nel 1990 muovendo i suoi primi passi a Milano. Famoso per il suo curioso approccio all’insegnamento della lingua inglese, si trasferì in Sicilia nel 2016 dove aprì una scuola. Nel nostro Paese divenne noto al grande pubblico grazie alle sue apparizioni a Zelig.

LEGGI ANCHE > È morto Gigi Simoni

Non sono note le cause che hanno portato alla sua morte, ma il dolore per una perdita così giovane va di pari passo al suo modo rivoluzionario di raccontare ed esportare nel nostro Paese la lingua inglese. Attraverso un metodo di insegnamento innovativo, fatto di comicità e analisi dei luoghi comuni della cultura britannica rispetto a quella italiana, è stato un volto della televisione molto apprezzato dal grande pubblico.

John Peter Sloan è morto a 51 anni

Nel nostro Paese il successo è arrivato con le sue apparizioni a Zelig, ma ben prima il suo nome era salito alla ribalta attraverso diverse iniziative di carattere educativo e culturale. Arrivato a Milano nel 1990 per fare dei concerti rock – una delle sue passioni – si innamorò sempre più dell’Italia. Allora decise di aprire una sua scuola a Milano, in zona Loreto, replicando l’iniziativa anche a Roma e a Sicilia. Nella Melfi che lo aveva ospitato, si è spento a soli 51 anni.

Da Zelig alle scuole

Il suo innamoramento per l’Italia lo ha portato a essere uno dei personaggi iconici stranieri di maggior successo nel nostro Paese. Abbiamo parlato delle sue presenze a Zelig, ma nella sua carriera ha pubblicato diversi libri che, con il suo fare comico e guascone, analizzavano le differenze tra i due Paesi che, però, erano legati da un filo comune.

(foto di copertina: da Che Tempo che Fa)