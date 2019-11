“Star Wars Episodio IX” arriverà nelle sale cinematografiche dal 18 dicembre. Tra i fan della saga c’è grande attesa, complice anche la riservatezza mantenuta da Disney sulla trama. Un mistero che però rischiava di essere svelato: su Ebay è infatti stata messa in vendita la sceneggiatura originale della nuova pellicola. Il colpevole sarebbe l’attore John Boyega, che interpreta Finn, stormtrooper schieratosi con i Ribelli.

John Boyega ha rischiato di spoilerare la trama di “Star Wars: Episodio IX”

«Sono stato chiamato da tutti i più grandi nomi della Disney che mi dicevano: ‘Hai perso la sceneggiatura più potente di Hollywood!» ha ammesso durante una intervista John Boyega, uno dei protagonisti della nuova trilogia di Star Wars. L’attore che interpreta Finn ci ha scherzato sopra dicendo che «persino Topolino mi ha sgridato: ‘Che cosa hai fatto?’. È stato davvero spaventoso». L’intera trama del nuovo episodio di Star Wars ha rischiato infatti di essere divulgata per colpa del giovane protagonista e della sua disattenzione. Boyega ha raccontato di aver dimenticato la sceneggiatura sotto il letto della sua precedente abitazione, e di non essersene mai accorto. L’impresa di pulizie ha trovato il copione, che è quindi stato messo all’asta su Ebay per poco più di 80 dollari. Una cifra irrisoria, a dimostrazione che chi l’aveva trovato non ne aveva compreso il valore. Fortunatamente ad aggiudicarsi l’acquisto è stata proprio la Disney, prima che il copione finisse nelle mani sbagliate. Scampato il rischio spoiler, la tirata d’orecchie però non è stata risparmiata.

(Credits immagine di copertina: Photo by Bakounine/ABACAPRESS.COM)