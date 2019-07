Avevano tutti tra i 22 e i 23 anni le giovanissime vittime di un tragico incidente verificatosi nella notte a Cà Nani vicino Jesolo. I 5 stavano tornando da una serata in un locale quando l’auto ha sbandato finendo nel canale: salva solo una ragazza.

Jesolo, 5 giovani finiscono con l’auto nel canale: solo una sopravvive

L’incidente si è verificato intorno alle 1:30 di notte, quando i ragazzi a bordo dell’auto, tre maschi e due femmine tutti tra i 22 e i 23 anni della zona di San Donà, stava percorrendo la strada Regionale 43, dopo una serata passata nei locali della costa di Jesolo. All’incrocio tra via Adriatico e via Pesarona, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo, che è uscita dalla carreggiata finendo dentro il canale.

A prestare i primi soccorsi dei ragazzi stranieri che stavano passando in quel momento sul luogo e hanno visto il tragico incidente. I giovani si sono calati nel canale, riuscendo a tirare fuori dall’auto la ragazza sopravvissuta e altri tre corpi. Raggiunti dalle ambulanze del Suem e dai vigili del fuoco, purtroppo non c’è stato nulla da fare per gli altri 3. la ragazza sopravvissuta è stata subito presa in cura dai medici, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Mestre sono giunti con una autogru che ha estratto l’auto dal canale, recuperando il corpo dell‘ultima ragazza rimasta bloccata nell’auto.

