Jeroboam: Gozo Extrait de Parfum tra le fragranze più richieste anche online

Dall’incontro tra la profumiera Vanina Muracciole, l’inventrice della base composta da un cocktail di muschi chiamata Origino, e François Hénin, fondatore della boutique di profumeria Jovoy, sono nate le straordinarie fragranze del marchio Jeroboam. Una delle creazioni più iconiche del brand parigino Jeroboam è Gozo, un profumo emblematico e avvolgente lanciato nel 2020 dopo un progetto durato due anni.

Gozo Jeroboam è una fragranza fiorita unisex, un profumo di nicchia che esplora un universo olfattivo complesso e originale, un viaggio sensoriale con molte anime e l’identità indiscutibile della seduzione con eccelse note floreali e fruttate perfettamente combinate tra loro.

Oggigiorno, Gozo Jeroboam risulta tra le fragranze più richieste nel mercato dei profumi di nicchia, anche per quello che riguarda i canali di vendita online: si tratta di e-commerce specializzati come 50 ml, vero e proprio punto di riferimento in Italia che si contraddistingue per un team giovane, che seleziona con cura e passione ogni proposta presente sullo store.

La nascita di Gozo Jeroboam: l’incontro tra François Hénin e Abdulaziz

Il progetto di Gozo Jeroboam è nato in occasione dell’inaugurazione del primo negozio Jovoy in Qatar, quando François Hénin incontrò l’esperto di social media Abdulaziz Al Ajail.

Appassionato di profumeria e continuamente in viaggio in giro per il mondo, un giorno Abdulaziz raccontò a François Hénin quale fosse la sua idea di paradiso in terra, ovvero l’atmosfera magica dell’isola di Gozo a Malta.

Gozo presenta calette costiere che appaiono come cartoline surreali, con venti costanti che diffondono i profumi provenienti dall’Europa e dall’Africa che creano esperienze olfattive uniche e incredibili.

L’isola maltese è anche un crocevia di tempi e di mondi, avendo ospitato gli insediamenti e affrontato le dominazioni di molteplici popolazioni come i Fenici, i Romani, gli Arabi, i Siciliani, gli Inglesi e i Francesi.

Si tratta allo stesso tempo di una terra del Mediterraneo, un territorio solare, generoso e ricco di sapori semplici e sottili, eppure estremamente ricchi. Le numerose discussioni tra François Hénin e Abdulaziz diventano presto una vera sfida tra i due appassionati di profumeria, con l’obiettivo di trascrivere la memoria dell’isola di Gozo in un’esperienza olfattiva ben definita.

Questa sfida, come tutte le altre che caratterizzano le creazioni delle fragranze di Jeroboam, viene affidata a Vanina Muracciole, profumiera di origine italiana e corsa che ha iniziato la sua carriera a Milano. Con il tempo sviluppa il suo stile personalissimo e unico, collaborando con tanti brand di profumi di nicchia e realizzando diverse fragranze iconiche e di grande successo.

Nel 2020 Gozo Jeroboam vede finalmente la luce dopo due anni di sviluppo, trascrivendo la visione artistica di Abdulaziz Al Ajail e incarnando alla perfezione le caratteristiche distintive dei profumi Jeroboam.

Gozo Jeroboam: l’universo olfattivo di un profumo fiorito unisex rivoluzionario

Gozo Jeroboam è una fragranza iconica del marchio parigino, un profumo contraddistinto visivamente da un inedito colore arancione che evoca ricordi gioiosi.

È una potente fragranza floreale, legnosa e speziata, con aromi e note olfattive perfettamente miscelate tra loro, capace di irradiare sensuali sfaccettature floreali arricchite con dei sottili sentori di spezie, adagiate su una base di muschi, legni preziosi e moderne note di ambroxan. Si tratta di una molecola sintetica che sostituisce l’ambra grigia, in grado di conferire ai profumi un’anima seducente e un aroma ricco e caldo.

La fragranza Gozo di Jeroboam è un extrait de parfum con note di testa di zafferano, tuberosa e bergamotto, un cuore di geranio, foglie di violetta e legno di cedro, con una base di muschio bianco, patchouli e ambroxan.

Gozo Jeroboam è un profumo di nicchia per uomini e donne, con un’apertura fiorita e fruttata che si addice maggiormente all’universo femminile, mentre le note di fondo composte dall’incontro tra il patchouli e l’ambroxan virano spiccatamente verso il mondo maschile.

Seducente e intrigante, Jeroboam Gozo è senza dubbio una delle fragranze più amate e discusse degli ultimi anni, proposta in un’elegante confezione da 30 o 100 ml, oppure nel campioncino da 2 ml per chi desidera capire se può osare con questo straordinario viaggio olfattivo e sensoriale.