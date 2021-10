L’account Instagram dell’influencer Jayne Rivera, che ha fatto la foto con la bara del papà, è stato rimosso

È diventato un caso internazionale quello dell’influencer di TikTok (e di Instagram) Jayne Rivera. Quest’ultima, l’11 ottobre scorso, aveva postato su Instagram una serie di fotografie ai piedi della tomba del padre, durante il suo funerale. L’uomo, 54 anni, era morto circa una settimana prima. Ha sollevato indignazione, in ogni caso, la foto dell’influencer davanti alla bara del padre. Una serie di foto, meglio, in cui sembrava che la ragazza stesse promuovendo il suo abito nero e l’abbinamento con le sue scarpe con il tacco. In una di queste foto, si era persino messa in posa con una mano sull’altra, quasi a voler mostrare un atteggiamento di preghiera o, comunque, di riflessione. Dopo le polemiche, l’account di Instagram – dove Jayne Rivera aveva oltre 80mila followers, è stato chiuso.

La motivazione della rimozione dell’account Instagram di Jayne Rivera

L’influencer Jayne Rivera ha spiegato che l’account Instagram è stato sospeso non per le fotografie pubblicate, ma per una possibile rimozione delle policies della community. Che, evidentemente, prevede un intervento in casi come questo o in casi simili a questo. Fatto sta che è questo – al di là delle polemiche che sono state scatenate sui social network (anche su altri social dove Rivera non era presente, come ad esempio Twitter) – l’impatto più clamoroso della serie di fotografie pubblicate su Instagram. Su TikTok, dove l’attività di Jayne Rivera è molto più solida, dall’alto dei suoi 300mila followers, non sono state postate foto del genere e il suo account è ancora attivo. L’influencer di 20 anni ha pubblicato il suo ultimo video proprio un giorno fa.

«Si tratta di mio padre – ha detto Jayne Rivera a NBC 6, emittente televisiva della Florida – e io faccio quello che voglio riguardo a mio padre. Mio padre mi avrebbe appoggiato, come ha sempre fatto nel corso del tempo rispetto alla mia attività. Se potesse guardarmi dall’alto, direbbe sicuramente: “Questa è la mia bambina e sono orgoglioso di lei”».