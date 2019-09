Chiunque viaggi spesso in aereo o in treno sa che trovarsi nella prossimità di un bambino può essere “difficile”, soprattutto se parliamo di tratte molto lunghe, come i voli intercontinentale per esempio. I bambini per definizione, e per fortuna anche, non sono abituati a stare fermi e zitti per troppe ore. Hanno bisogno di muoversi, ridere, giocare, distrarsi. Attività un po’ complesse nello spazio ristretto di un sedile aereo. Ed ecco allora che, nonostante gli sforzi di genitori e hostess, alla fine un bambino comincia a piangere. E se parte uno, rischiano di partire anche gli altri. Con buona pace di chi ci si è trovato di fianco. A meno che non si stia viaggiando su un volo Japan Airlines.

Japan Airlines introduce l’opzione per scegliere il posto più lontano dai bambini a bordo

La compagnia aerea ha infatti introdotto una nuova funzione: al momento della scelta del proprio posto durante il check-in online si potranno intravedere delle facce di bebè tra i sedili verdi e disponibili e quelli grigi occupati. In questo modo, chiunque stia effettuando il check-in potrà scegliere se rimanere a tiro di un bambino di età compresa tra gli otto giorni e i due anni oppure no. Certo, come ogni cosa c’è un margine di errore: chi primo fa il check-in avrà più opzioni di sedute tra cui scegliere, e se la famiglia con il bebè ha prenotato con un sito terzo, non apparirà l’icona. Nonostante questi piccoli dettagli, la decisione di Japan Airlines è suonata come un miracolo a molti utenti. Nessuno ha nulla contro i piccoli, o i loro genitori che spesso sono ancora più frustrati dalle urla del figlio degli altri passeggeri, ma se si può scegliere, perché no. In molti però hanno ritenuto l’iniziativa discriminatoria e addirittura violenta contro i più piccoli, evidenziando come basti un po’ di tolleranza o delle cuffie. Probabilmente si tratta di viaggiatori più fortunati.

(Credits immagine di copertina: Photo by Steven Thompson on Unsplash)