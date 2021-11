Jack Dorsey ha spiegato perché si è dimesso da CEO di Twitter

Per ora non c'è conferma ma la notizia di Jack Dorsey che si dimette da CEO di Twitter sta già influenzando le azioni in borsa

A lanciare la bomba sono alcune fonti di David Faber della CNBC. Jack Dorsey starebbe programmando di dimettersi da CEO di Twitter e di Square (la sua azienda di pagamenti digitali) a 45 anni. Per ora la notizia che Jack Dorsey si dimette non è ancora ufficiale ma le azioni di Twitter, che sono in rialzo (solo nel pomeriggio di oggi le azioni di Twitter, in alcuni momento, hanno segnato +12%).

Jack Dorsey si dimette da CEO di Twitter

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

La conferma di quella che, in un primo momento, era una voce non confermata è arrivata dal diretto interessato. Dorsey ha pubblicato la lettera che ha utilizzato per annunciare al suo team la decisione. Ci sono comunque da considerate gli obiettivi interni che l’azienda si è posta – in primis il raggiungimento di 315 milioni di utenti attivi ogni giorno che possano essere monetizzabili entro la fine del 2023 -. Oltre a questo, il 2023 è anche l’anno nel quale le entrate annuali dovrebbero raddoppiare. Fonti Usa hanno fatto sapere che, per ora, Twitter non ha risposto a una richiesta di commento in merito alla soffiata. La conferma è però arrivata direttamente dall’azienda.

Parag Agrawal nominato nuovo CEO di Twitter

Chi è il nuovo CEO di Twitter? Si tratta di Parag Agrawal, che finora è stato chief technology office – ovvero direttore tecnico – della società. Arriva il commento della nomina – così come la consapevolezza che gli ambiziosi obiettivi della piattaforma ora sono affidati a Agrawal – di Dorsey: «Ho deciso di lasciare Twitter perché credo che l’azienda sia pronta per andare avanti senza i suoi fondatori. La mia fiducia verso Parag come nuovo CEO di Twitter è profonda. Il suo lavoro negli ultimi dieci anni ha trasformato l’azienda. Sono profondamente grato per le sue capacità e il suo animo. È arrivato il momento per lui di fare da guida».

La stima espressa per il lavoro del suo successore e, in generale, per il team è massima. Non manca la specifica su una decisione che rivendica come interamente frutto della sua volontà.

(Articolo in aggiornamento)

(Immagine copertina: foto IPP/zumapress 2013)