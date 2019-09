Cosa succederà all’Iva nella prossima manovra

La parola d’ordine è scongiurare gli aumenti dell’Iva. Del resto, questo governo è nato proprio sulla base di questo mantra: evitare le elezioni, per allontanare l’esercizio provvisorio e l’innalzamento automatico dell’imposta sul valore aggiunto al 25%. Ovviamente, questa ipotesi non è più contemplata e il primo sospiro di sollievo può senz’altro essere tirato. Ma ci potrebbero essere degli aggiustamenti alle aliquote (sia in positivo, sia in negativo) per recuperare risorse da investire nella nuova manovra.

LEGGI ANCHE > Siete pronti a comprare un televisore nel 2021 e a pagare l’Iva al 26,5%?

Iva, cosa succederà nella prossima manovra economica

Il governo, con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, è pronto a presentare il Nadef, ovvero la nota di aggiustamento del Def che prelude alla prossima manovra economica. I risparmi che ci sono stati dall’applicazione di Reddito di Cittadinanza e Quota 100 (molto più bassi rispetto alle previsioni originarie) bastano per sterilizzare l’Iva, ma non sono sufficienti per mettere in pratica quelle misure che il governo ha promesso: investimenti di 50 miliardi nella green economy e taglio del cuneo fiscale.

Anche perché, il rapporto deficit/pil che il governo riuscirà a strappare a Bruxelles sarà compreso tra il 2,1% e il 2,4%. Per fare entrambe le cose e salvaguardare l’Iva sarebbe necessario un rapporto deficit/pil del 3,2%. Impossibile da ottenere, superiore alla soglia del 3% indicata dall’Europa. E allora ecco cosa succederà all’Iva che in qualche punto andrà rimodulata.

Le varie ipotesi sull’Iva del nuovo governo

Senz’altro aumenterà quella sui beni di lusso: i Suv, gli smartphone, probabilmente anche i pasti ai ristoranti. Possibile un passaggio soltanto per queste categorie di prodotti dal 22% al 26%. Il tutto per salvaguardare le classi medio-basse che, invece, potranno beneficiare di una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto su bollette del gas, della luce e dell’acqua: al momento siamo al 10%, ma è possibile una riduzione all’8%. Invariata l’iva al 4% sui beni di prima necessità, mentre si potrebbe individuare addirittura una terza aliquota intermedia per alcuni beni (come il biglietto del cinema o il caffè al bar) che al momento sono al 10% e che potrebbero essere portati al 12%.

Si tratta in ogni caso di ipotesi che vanno ad aggiungersi a un’altra soluzione possibile: il pagamento con carta di credito potrebbe agevolare il consumatore, sterilizzando l’aumento dell’iva sui prodotti appena citati. Gli aumenti potrebbero valere soltanto per chi paga in contanti: in questo modo, il governo potrebbe mettere a segno un duplice colpo. Ottenere un maggiore gettito fiscale e combattere l’evasione, a compensazione di un minore introito dalle tariffe dell’iva che resterebbero inalterate.

FOTO: ANSA / Filippo Attili – ufficio stampa Palazzo Chigi