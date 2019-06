Italia-Cina, le azzurre si giocano il passaggio ai quarti di finale

Niente via della Seta. Allo Stade de la Mosson di Montpellier le nostre ragazze Mondiali non dovranno tenere aperti i canali con l’Oriente e dovranno fare di tutto per vincere e qualificarsi ai quarti di finale di questa competizione che sta regalando un sogno non solo a loro, ma anche a tutti gli italiani che – di partita in partita – si sono appassionati alle azzurre. Italia-Cina è il risultato del risultato della prima fase a gironi, con le ragazze di Milena Bertolini che hanno vinto il girone C davanti ad Australia e Brasile, mentre le ragazze del Sol Levante che hanno ottenuto il passaggio del turno qualificandosi come una delle migliori terze.

Vedendo i risultati della prima fase, il compito delle azzurre sembrerebbe abbastanza facile. La Cina, però, è molto più di quei quattro punti ottenuti nelle prime tre gare. Il loro punto di forza è la difesa che ha subito solamente una rete nelle prime tre gare del girone. Solamente la Germania è riuscita a violare la porta difesa dalla gigante cinese Shimeng. Poi la vittoria per 1-0 sul Sudafrica e il pareggio qualificazione 0-0 con la Spagna. Le azzurre, dal canto loro, hanno mostrato una buona capacita nell’andare in gol (in particolare contro la Giamaica) e hanno perso solamente contro il Brasile (0-1) nell’ultima gara del girone C.

Italia-Cina, le caratteristiche della avversarie

Italia-Cina sarà un match, sulla carta, molto equilibrato. Le nostre azzurre sono più veloci e tecniche. La loro capacità di manovra e verticalizzazione è stata messa in luce nel corso di tutta la fase di qualificazione e nelle prime tra gare del girone. Le cinesi, invece, sono molto forti sul gioco aereo e questo potrebbe creare diverse difficoltà alla nostra retroguardia.

Il resto del torneo

Nel frattempo si sono giocate le prime sei gare degli ottavi di finale. Le avversarie dell’Italia nel girone sono state eliminate: l’Australia sconfitta dalla Norvegia (1-2); il Brasile dalla Francia. Si sono già qualificate per i quarti di finale, oltre a Norvegia e Francia, anche Inghilterra, Stati Uniti, Germania e Svezia. Dopo Italia-Cina scenderanno in campo anche Olanda-Giappone. Chi vince potrebbe – incrociando le dita – affrontare le nostre ragazze Mondiali.

