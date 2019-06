Mondiale Femminile, Italia-Brasile per il primo posto nel gruppo C

Italia-Brasile riporta alla mente epiche sfide della Nazionale maschile di calcio che hanno portato a gioie e dolori. Ora è il turno della Nazionale femminile che Stade du Hainaut di Valenciennes si gioca il primo posto nel girone proprio contro le ragazze verdeoro. Le nostre calciatrici, guidate in panchina Milena Bertolini, hanno conquistato sei punti nelle prime due partite di questi Mondiali 2019 in terra francese. Un bottino che è andato ben oltre le aspettative e che ci ha permesso di qualificarci agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Ora, con la gara di questa sera, si deciderà se come prima o seconda nel girone. Le brasiliane, infatti, hanno perso contro l’Australia (dopo la vittoria facile all’esordio contro la Giamaica) e si trovano a tre lunghezze dall’Italia.

Italia-Brasile, le combinazioni per passare come prime del girone

Alle azzurre, quindi, basterebbe anche un solo punto per accedere alla fase a eliminazione diretta come prima nel girone, evitando l’incrocio con la fortissima Norvegia – seppure priva della stella Ada Hegerberg, vincitrice dell Pallone d’Oro al femminile e star del Lione che ha vinto l’ultima Champions League -, andando a pescare una delle migliori terze degli altri gironi (al momento, in attesa del completamento della prima fase, si tratta di Nigeria, Cina e Argentina). Vincere o pareggiare per mettersi al riparo da brutte sorprese e proseguire verso il sogno tricolore. Ma potrebbe bastare anche una sconfitta delle azzurre per mantenere, comunque, il primato nel girone. Se Italia-Brasile dovesse concludersi con la vittoria delle verdeoro con un solo gol di scarto e l’Australia dovesse battere la Giamaica con meno di quattro gol di differenze, la classifica avulsa premierebbe ancora le nostre azzurre. Calcoli da ragioniere che le nostre calciatrici non faranno, vedendo la grinta messa in campo nelle prime due partite.

La stella Marta e il record di Klose

La sfida al Brasile sembrava essere proibitiva fino allo scorso anno. Le ragazze sudamericane, anche per tradizione storica, hanno maggior esperienza internazionale. Dopo la vittoria nell’ultima Copa America della scorsa estate, il Brasile è entrato in un tunnel durato nove partite di fila: nove sconfitte in amichevoli e tornei di secondo piano. A interrompere questo filotto negativo è stata proprio la prima gara di questo Mondiale, con il successo per 3-0 sulla Giamaica, prima della sconfitta in rimonta – da 2-0 a 2-3 – contro l’Australia. Nonostante l’ultimi match perso, però, le verdeoro hanno trovato un motivo per entrare nella storia: la loro stella Marta (al secolo Marta Vieira da Silva) ha realizzato su rigore il suo gol numero 16 in cinque edizioni diverse dei Mondiali. Un risultato raggiunto solamente al maschile dal tedesco (ex Lazio) Miroslav Klose.