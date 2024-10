IT Wallet farà sparire il portafoglio tradizionale?

Ne abbiamo parlato a più riprese. I pagamenti digitali sono aumentati, il contante è sempre meno impiegato (come ricordano anche gli Osservatori del Politecnico di Milano), i wearable – che consentono di pagare senza esibire una carta di credito – sono sempre di maggiore tendenza e presentano delle soluzioni sempre più fantasiose. Tuttavia, fino a questo momento, il portafoglio è stato sempre un accessorio importante per portarsi dietro i documenti: patente, tessera sanitaria, carte di identificazione varie. IT Wallet – e in generale la strategia europea per la digitalizzazione – hanno, tra gli altri obiettivi, quello di mandare in pensione il portafoglio. Dal 23 ottobre, infatti, verrà avviata la sperimentazione che permetterà, attraverso l’app IO, di esibire digitalmente patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità.

Tutto ciò che c’è da sapere su IT Wallet

Il percorso, come analizzato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti, sarà a tappe. Per ora, il 23 ottobre, saranno solo 50mila gli italiani che potranno sperimentare IT Wallet, ma il servizio verrà esteso all’intera popolazione entro il 4 dicembre. Inoltre, nel 2025 saranno implementati anche altri documenti che potranno essere caricati digitalmente (l’obiettivo è quello di inserire anche certificati di studio, la carta d’identità, magari anche il passaporto).

L'Italia è il primo stato membro dell'Unione Europea ad avviare questo percorso: la strategia per la digitalizzazione a livello comunitario ha fissato come data limite il 2026, ma – da questo punto di vista – il nostro Paese ha fretta di centrare subito l'obiettivo. Questo nonostante la presenza dei NoITWallet, che sono spuntati sui social network ricalcando il fenomeno dei NoGreenPass: temono che, attraverso lo strumento, lo Stato possa controllarci. Ignorando che lo Stato ha già a disposizione i database con i dati delle nostre patenti o delle nostre tessere sanitarie.