La Guardia Nazionale ucraina pubblica su Twitter le istruzioni per costruire e usare una molotov

Una sola immagine, con tutte le indicazioni sul come costruire e utilizzare un esplosivo rudimentale in casa. Così il profilo Twitter ufficiale della Guardia Nazionale ucraina ha deciso di fornire le istruzioni per la realizzazione di una molotov ai cittadini. Sintomo delle tensioni che proseguono dopo l’invasione da parte dei russi e i carri armati che – dopo le esplosioni e gli attacchi missilistici – sono arrivati alle porte della capitale Kiev.

LEGGI ANCHE > Il non-meme pubblicato dal profilo Twitter ufficiale dell’Ucraina contro Putin

Istruzioni scritte in cirillico per indicare tutti i passaggi per la realizzazione di questi ordigni rudimentali da utilizzare per respingere l’assalto dei militari russi in terra ucraina.

Vengono indicati gli ingredienti necessari per realizzare il composto esplosivo da inserire in una bottiglia da incendiare per provocare l’effetto esplosivo.

Istruzioni molotov, il tweet della Guardia Nazionale ucraina

Perché da giorni le tensioni sono cresciute. Dopo l’escalation militare e l’avanzata russa, infatti, moltissimi profili Twitter ufficiali di diverse istituzioni ucraine. Giovedì abbiamo raccontato di come il profilo ufficiale dell’Ucraina si sia reso protagonista della pubblicazione di quello che è stato definito un non-meme: l’immagine, in formato cartoon, di Adolf Hitler che accarezza il volto di Vladimir Putin. Quasi in segno di ammirazione per l’invasione che, secondo la versione ucraina, ricorda quella tedesca verso la Polonia all’inizio del secondo conflitto mondiale. E ora, con le istruzioni molotov pubblicate dal profilo Twitter ufficiale della Guardia Nazionale ucraina, un nuovo passo è stato fatto.

Alcuni utenti hanno spiegato che quelle istruzioni non sono complete e che ci siano alcuni errori. Non negli ingredienti, ma nelle spiegazioni sull’utilizzo di una molotov. Una questione di lana caprina, visto che il tema madre è che un’istituzione nazionale suggerisca ai cittadini come realizzare un ordigno. Perché la situazione a Kiev e in tutte le altre città è grave. E questo tweet ne è la dimostrazione.