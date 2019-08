Un grave incidente avvenuto ad Ischia, dove una donna è stata colta da un malore mentre stava passeggiando da sola nel bosco di Zaro. Fondamentale l’intervento dell’infermiere che le ha chiesto di inviargli la posizione su whatsapp.

Ischia, donna colpita da un malore nel bosco, recuperata grazie a Whatsapp

La donna di 49 anni aveva deciso di intraprendere una passeggiata all’interno del bosco di Zaro, al confine tra i comuni ischitani di Forio e Lacco Ameno. La donna, una volta raggiunta la costa dopo aver attraversato diversi chilometri di macchia mediterranea, la donna ha cominciato a sentirsi male. Intorno alle 10 ha infatti avvertito l’aumento del battito cardiaco, difficoltà a respirare e una spossatezza molto forte. Ha usato le sue ultime forze per chiamare il 118 dove un infermiere ha cercato invano di capire dove si trovasse. Luca Cardillo, l’infermiere, ha però avuto una illuminazione, e le ha chiesto di inviargli la posizione su Whatsapp, che a sua volta l’ha inoltrata all’equipaggio dell’ambulanza. Gli operatori però, dopo un primo tentativo, hanno richiamato facendo sapere che era impossibile individuare la donna per via della fitta boscaglia. L’infermiere allora ha prontamente avviato le comunicazioni con gli uomini della Guardia Costiera che, coordinati dall’operatore della Centrale 118 Napoli Ovest di Pozzuoli, sono riusciti a recuperare l’escursionista, poi trasportata all’Ospedale Rizzoli di Ischia.

